Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta

La doar trei zile după ce autoritățile ucrainene l-au acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev, generalul rus Nikolai Varpahovici a fost împușcat în apropierea locuinței sale din regiunea Saratov. Militarul a fost grav rănit și se află în stare critică.

Generalul rus Nikolai Varpahovici a fost împușcat în apropierea locuinței sale Foto: foto: X/NOELreports

Tentativa de asasinat a avut loc joi dimineață, 3 septembrie, în satul Probuzhdenie, din districtul Engels, regiunea Saratov. Potrivit relatărilor apărute în presa rusă și pe canalele Telegram, atacul s-a produs în jurul orei 7.00, când generalul se afla în apropierea locuinței sale.

Un bărbat necunoscut, care purta cască, ar fi ajuns la domiciliul generalului pe motocicletă și ar fi deschis focul. Varpahovici a fost lovit de două ori, în zona feței și în abdomen.

Generalul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii i-au extras gloanțele. Potrivit relatărilor disponibile, starea sa este critică, iar ulterior a fost pregătit pentru transferul la Moscova cu un avion medical, relatează Dialog.

Potrivit sursei citate, și șoferul militarului a fost rănit în timpul atacului. Atacatorul a fugit de la locul faptei cu motocicleta, iar până la momentul publicării informațiilor nu fusese anunțată oficial reținerea acestuia.

Nu există deocamdată o revendicare a atacului și nici o confirmare oficială că tentativa de asasinat a fost organizată de Ucraina.

Generalul care conduce bombardierele strategice ale Rusiei

Nikolai Varpahovici este general-maior și comandant al Diviziei 22 de Aviație de Bombardiere Grele din cadrul Aviației de Rază Lungă a Forțelor Aerospațiale Ruse.

Divizia este asociată cu bombardiere strategice și de rază lungă precum Tu-95MS, Tu-160 și Tu-22M3, aeronave utilizate de Rusia pentru lansarea de rachete asupra Ucrainei.

Unitatea este legată de baza aeriană Engels-2, unul dintre principalele obiective ale Aviației de Rază Lungă a Rusiei. Bombardierele de acest tip au fost folosite în mod repetat în atacurile cu rachete asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Prin urmare, Varpahovici ocupă o poziție importantă în structura militară rusă implicată în războiul împotriva Ucrainei.

SBU îl acuză că a ordonat atacul asupra spitalului Okhmatdyt

Tentativa de asasinat are loc la numai trei zile după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că l-a pus sub acuzare, în lipsă, pe generalul rus.

Potrivit autorităților ucrainene, Varpahovici ar fi ordonat atacul asupra Spitalului Național Specializat pentru Copii „Okhmatdit” din Kiev, lovit de o rachetă la 8 iulie 2024.

SBU susține că unități de aviație cu rază lungă de acțiune aflate sub comanda sa au executat atacul folosind o rachetă de croazieră Kh-101, lansată de pe un bombardier Tu-95MS.

Atacul asupra spitalului de copii a provocat moartea a două persoane și rănirea altor zeci. Printre victime s-a aflat și un medic.

Varpahovici este acuzat de autoritățile ucrainene și de implicare într-un alt atac cu rachete.

Potrivit informațiilor prezentate de sursele ucrainene și preluate de presa internațională, generalul a fost implicat în atacul asupra unei clădiri rezidențiale din Odesa, în aprilie 2022. În urma bombardamentului au murit opt persoane. Printre victime s-a aflat și un copil de doar trei luni, alături de mama și bunica sa.

Potrivit informațiilor publicate după atac, asasinul a fost urmărit momentul în care generalul a ieșit din locuință.

Bărbatul, cu fața acoperită de o cască, s-a apropiat cu motocicleta și a tras două focuri de armă. Un glonț l-a lovit pe Varpahovici în față, iar celălalt în abdomen. După atac, individul a fugit. Nu este clar dacă a avut complici.

Cine este Nikolai Varpahovici

Varpahovici este originar din Riazan și are o carieră îndelungată în aviația militară rusă. Potrivit informațiilor publicate despre activitatea sa, acesta a ocupat inclusiv o funcție de conducere la Centrul 43 pentru Pregătirea pentru Luptă și Recalificarea Personalului de Aviație.

Generalul a participat și la parada militară organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.

Potrivit unor informații obținute din surse publice, Varpahovici locuia în regiunea Saratov cel puțin din 2024. Acesta ar fi avut un apartament în orașul Engels și o casă în satul Probuzhdenie, localitatea în care a avut loc tentativa de asasinat.

În informațiile publicate despre familia generalului apare și un episod tragic. Fiul cel mare al lui Varpahovici, Vladislav, a murit în 2023 la o bază militară din Riazan, după ce a fost împușcat în cap cu o armă automată.

Aceeași sursă susține că o examinare psihologică și psihiatrică ar fi indicat o stare emoțională severă și existența unui conflict intern.