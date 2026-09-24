 Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov și București instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale de deșeuri de la Sintești: „Milioane ajung în buzunarul mafiilor” | adevarul.ro
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Video Diana Buzoianu cere prefecturilor Ilfov și București instituirea stării de alertă pentru arderile ilegale de deșeuri de la Sintești: „Milioane ajung în buzunarul mafiilor”

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Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a solicitat joi, 24 septembrie, convocarea de urgență a unei ședințe comune a prefecturilor Ilfov și București, în vederea instituirii stării de alertă în zona Sintești, unde arderile ilegale de deșeuri continuă să afecteze grav calitatea aerului.

„Am trimis, astăzi, o solicitare expresă către Prefectura Ilfov şi către Prefectura Bucureşti să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale şi să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 de ore din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenţie mult mai rapide. Prefecturii Bucureşti îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorităţi”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

Diana Buzoianu a subliniat că zona Sintești are doar patru puncte de acces, ceea ce permite o supraveghere eficientă dacă autoritățile se mobilizează.

„Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt o sută de drumuri (…). Cerem un control asupra transportatorilor şi asupra traseului deşeurilor, asta împreună cu Poliţia, cu ISCTR, cu Garda de Mediu (…).  Vom cere monitorizare permanentă 24 din 24 pe cele patru puncte de acces”, a precizat Buzoianu.

Ministrul Mediului a criticat lipsa de implicare a unor primării din zonă:

„O parte dintre ei ne-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant”.

„Mafia continuă să facă ravagii”

Buzoianu afirmă că fenomenul arderilor ilegale nu a fost niciodată oprit în ultimele decenii, iar rețelele infracționale din spate generează profituri uriașe.

„Pentru că avem mafia aceasta care şi astăzi continuă să facă ravagii (…) este clar că nu au lucrat de-a lungul ultimilor ani de zile toate autorităţile competente”, a declarat ministrul.

Ea a invocat studii academice care arată nivelul extrem de ridicat al poluării generate de arderile ilegale:

„Particulele care provin din arderile de deşeuri pot avea şi de până la cinci şi 40 de ori mai multe emisii de PM10 decât pot avea arderile de lemn uscat”, a explicat Buzoianu.

Controale la Sintești–Jilava: confiscări masive și amenzi record pentru arderi ilegale. Buzoianu: „Fenomenul funcționează ca o economie paralelă”
Diana Buzoianu, ministrul Mediului
Diana Buzoianu, ministrul Mediului Foto: gov.ro

Pentru a reduce fluxul de materiale care ajung să fie arse ilegal, Buzoianu a anunțat un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică:

„Să limiteze posibilitatea persoanelor fizice de a mai da mai mult de 500 kg de metal anual sau 500 kg de echipamente electronice către colectori (…) nu există o activitate umană care să genereze natural, organic, cantităţi de 500 de tone, de 1000 de tone (…) în spate este un întreg sistem infracţional”, a spus Diana Buzoianu.

ANAF și AFM, chemate să urmărească fluxurile financiare

Ministrul Mediului a precizat că va solicita implicarea ANAF și AFM pentru a urmări traseul banilor proveniți din arderile ilegale:

„În spate noi avem nişte mafii care câştigă zeci de milioane de lei în fiecare an”.

„Acțiunile punctuale nu rezolvă problema”

Deși numărul controalelor și sancțiunilor a crescut, arderile ilegale continuă, atrage atenția Diana Buzoianu.

„Nu cred că se va putea rezolva problema actuală cu acţiuni punctuale. Este clar că acţiunile pe care le-am făcut nu au reprezentat şi un punct de oprire”.

„Milioane de lei care ajung în buzunarul mafiilor sunt resurse pentru care infractorii se vor lupta cu tot ce au”

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a explicat:

„În ultimul an, am crescut controalele. Am dat mai multe amenzi. Am făcut mai multe sesizări penale. Dar e nevoie de mult mai multă coordonare între autoritățile care nu sunt toate în subordinea Ministerului Mediului pentru a opri un fenomen ilegal care a existat ani de zile la rând.

Milioane de lei care ajung în buzunarul mafiilor care ard deșeuri la marginea capitalei României sunt resurse pentru care infractorii se vor lupta cu tot ce au. Tocmai de aceea și autoritățile publice trebuie să aloce resurse reale de a lupta contra mafiei deșeurilor.

Arderile ilegale din Sintești nu sunt un fenomen natural inevitabil. E un fenomen infracțional vare poate și trebuie să fie oprit. Pentru sănătatea noastră, a tuturor”.

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