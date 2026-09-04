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Scene neobișnuite în Rusia: oamenii au stat la coadă pentru a-și înregistra... găinile

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Un nou ordin al autorităților ruse privind evidența animalelor domestice a provocat confuzie și scene desprinse parcă dintr-o satiră birocratică. După intrarea în vigoare a măsurii, mai mulți ruși s-au prezentat la centrele de servicii publice cu găinile în brațe, convinși că acestea trebuie aduse personal pentru a fi înregistrate.

Oameni cu găinile în brațe, la coadă pentru înregistrare după ce un ordin al autorităților a adus co
Oameni cu găinile în brațe, la coadă pentru înregistrare după ce un ordin al autorităților a adus co Foto: Istock

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată oameni care își așteaptă rândul alături de păsările lor, iau bonuri de ordine și stau la coadă în fața ghișeelor. Unii proprietari și-au „aranjat” chiar găinile înainte de a pleca spre centrele administrative, notează Euronews

Situația a devenit rapid subiect de glume în mediul online, utilizatorii făcând comparații cu operele lui Nikolai Gogol, cunoscut pentru satira sa la adresa absurdităților birocratice.

Într-un videoclip distribuit masiv pe rețelele sociale din Rusia, un proprietar întreabă ironic: „Și dacă moare o găină, trebuie să sunăm la poliție să investigheze? Dar dacă este vorba despre omor calificat?”

O altă glumă apărută în mediul online viza eventualele documente necesare după moartea unei păsări. Internauții au întrebat, de asemenea, dacă fiecare pui nou-născut ar trebui să genereze dreptul la indemnizații de maternitate, făcând aluzie la sistemul de sprijin financiar acordat de statul rus pentru nașterea copiilor.

Primele probleme administrative au apărut în Kabardino-Balkaria. Centrele multifuncționale, instituții locale unde cetățenii pot rezolva diverse proceduri administrative, inclusiv eliberarea documentelor sau înregistrarea proprietăților, au anunțat miercuri dimineață că nu mai efectuează înregistrarea animalelor.

Proprietarii de păsări au fost îndrumați către autoritățile veterinare regionale.

Ulterior, Serviciul Federal rus pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară a intervenit cu o precizare menită să pună capăt confuziei: proprietarii nu trebuie să își aducă animalele la niciun centru.

În schimb, un medic veterinar urmează să se deplaseze la gospodărie, să numere animalele și să le atribuie un număr de identificare.

Ordinul a intrat în vigoare la 1 septembrie și prevede înregistrarea anumitor animale domestice.

Gospodăriile care dețin mai mult de 10 păsări domestice trebuie să înceapă procedura de înregistrare de la această dată. Regula se aplică în cazul găinilor, rațelor, gâștelor, curcanilor, bibilicilor, prepelițelor și struților.

Pentru gospodăriile cu mai puțin de 10 păsări există un termen mai lung, până la 1 septembrie 2029.

În cazul cămilelor și renilor, înregistrarea este obligatorie imediat, indiferent de numărul animalelor deținute.

După identificare, animalele sunt introduse într-o bază de date federală. Registrul conține informații precum specia, rasa, culoarea, sexul, destinația animalului și date despre proprietar. Spațiile în care sunt ținute animalele trebuie, de asemenea, marcate.

Pentru păsările domestice, autoritățile nu atribuie câte un număr fiecărei găini. Identificarea se face la nivelul întregului efectiv.

Nerespectarea obligației de înregistrare poate atrage amenzi de până la 1.000 de ruble, aproximativ 10 euro, pentru persoanele fizice.

În cazul organizațiilor comerciale, sancțiunea poate ajunge la 20.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 200 de euro. În plus, acestea riscă suspendarea activității pentru o perioadă de până la 60 de zile.

Autoritățile susțin că registrul a fost creat pentru a îmbunătăți monitorizarea și controlul bolilor infecțioase la animale. Sistemul ar urma să permită și verificarea originii produselor agricole care ajung în lanțul alimentar.

Confuzia apărută în primele zile a fost pusă pe seama faptului că modul concret de aplicare a noilor reguli nu fusese comunicat suficient de clar înainte ca acestea să intre în vigoare.

Astfel, în loc să aibă loc o simplă procedură administrativă, autoritățile s-au trezit cu proprietari care au venit la ghișee însoțiți chiar de „subiecții” înregistrării.

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