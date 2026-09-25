Componente secrete ale unui F-35 au ajuns în China. SUA încearcă acum să le recupereze

Pentagonul spune că lucrează pentru recuperarea componentelor, despre care surse citate de Bloomberg afirmă că se află în continuare sub controlul autorităților chineze.

Avion de luptă F-35 Foto: Arhiva

China nu a returnat Statelor Unite componente clasificate ale unui avion de luptă F-35 care au fost redirecționate în mod inexplicabil către Hong Kong în timpul transportului din Australia către SUA, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația.

Componentele, un panou transparent care acoperă cabina pilotului și o ușă a compartimentului pentru armament, proveneau de la un F-35 australian trimis la sfârșitul lunii mai în Statele Unite pentru inspecție și pentru o posibilă reparație sau casare.

Ambele componente, produse de Lockheed Martin, sunt acoperite cu materiale concepute să absoarbă undele radar, contribuind la caracteristicile de invizibilitate ale avionului.

Potrivit uneia dintre sursele citate de Bloomberg, aeronava UPS care transporta componentele a făcut o escală în Coreea de Sud în drum spre Statele Unite, după care ruta a fost modificată, iar avionul a ajuns la Hong Kong.

Nu este clar de ce aeronava a făcut escala în Coreea de Sud și nici motivul pentru care transportul a fost redirecționat către Hong Kong.

Ulterior, componentele au intrat sub controlul autorităților chineze și nu au fost returnate până în prezent, potrivit surselor citate.

Senatoarea americană democrată Elissa Slotkin a criticat situația, afirmând că există o contradicție între preocupările SUA privind protejarea tehnologiilor militare și modul în care au fost gestionate aceste componente.

„Chinezii au primit unele dintre cele mai secrete tehnologii ale noastre, iar noi întindem covorul roșu pentru liderul lor”, a declarat Slotkin, potrivit Bloomberg.

Senatoarea a spus că nu a fost informată cu privire la incident.

„În domeniul informațiilor și al armatei, China este un competitor și un adversar. Ei încearcă în permanență să obțină informații despre echipamentele noastre militare și despre tehnologiile clasificate”, a adăugat ea.

Pentagonul încearcă să recupereze componentele

Pentagonul a confirmat că este la curent cu incidentul și că lucrează pentru recuperarea componentelor.

„Știm despre problema legată de transportul unor componente F-35 care nu mai sunt utilizabile. Colaborăm activ cu autoritățile americane și cu partenerii din industria de apărare pentru a recupera aceste componente, a investiga incidentul și a lua măsuri de securitate pentru a preveni situații similare în viitor”, a transmis Departamentul pentru Război al SUA.

Compania UPS a raportat incidentul cu prudență către Direcția pentru Controlul Comerțului cu Produse de Apărare din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a declarat în această săptămână că autoritățile de la Canberra analizează „tot ceea ce s-a întâmplat din partea australiană”.

În cadrul unei audieri cu ușile închise privind programul F-35, desfășurată pe 23 iunie în Comisia pentru Forțele Armate a Senatului SUA, reprezentanții biroului responsabil de program și-au exprimat speranța că piesele vor putea fi recuperate.

Donald Trump în căutare de aliați

De ce sunt importante componentele F-35

F-35 este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă aflate în serviciu. Aeronava este utilizată de aproximativ 20 de țări, printre care Australia, Japonia, Coreea de Sud și Singapore.

Australia joacă un rol important în regiunea Indo-Pacific ca centru pentru aprovizionarea cu piese de schimb și pentru mentenanța avioanelor F-35 operate de aliații SUA din Asia.

Experții spun că accesul fizic la componente poate oferi informații suplimentare despre tehnologiile utilizate de avion, chiar dacă adversarii dețin deja date tehnice despre anumite sisteme.

„Este întotdeauna mai bine ca adversarii să fie nevoiți să speculeze cu privire la capacitățile dumneavoastră. Nu ar trebui niciodată să le oferiți dovezi”, a declarat analistul în domeniul aviației J.J. Gertler.

China și-a concentrat de mai mulți ani eforturile de spionaj asupra programului F-35. Temerea că Beijingul ar putea obține informații sensibile despre avion a fost unul dintre motivele invocate în legătură cu eșecul unei tentative americane de a vinde F-35 Emiratelor Arabe Unite în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

În Congresul SUA au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări privind posibilitatea ca o eventuală vânzare de F-35 către Arabia Saudită să creeze riscuri pentru securitatea tehnologiilor militare americane.

Chiar dacă China ar deține deja date tehnice despre anumite componente, accesul direct la o piesă ar putea permite autorităților chineze să obțină informații suplimentare sau să verifice și să detalieze date pe care le-ar fi obținut anterior, spun experții citați.

Incidentul, în centrul unor investigații în SUA

Dezvăluirea incidentului survine într-un moment sensibil în relațiile dintre Washington și Beijing.

Potrivit informațiilor din textul-sursă, miercuri, 23 septembrie, liderul chinez Xi Jinping a ajuns la Washington pentru un summit cu președintele american Donald Trump.

Cel puțin două comisii ale Congresului SUA investighează în prezent modul în care componentele avionului F-35 au ajuns sub controlul Chinei.