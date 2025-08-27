search
Miercuri, 27 August 2025
„Războiul resurselor": cum slăbește Ucraina mașinăria de război a Rusiei prin atacurile asupra rafinăriilor

Război în Ucraina
Publicat:

Atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor rusești au redus semnificativ producția de combustibil a Moscovei și au forțat Kremlinul să impună restricții de consum, inclusiv în Crimeea ocupată.

Dronele Ucrainei lasă Rusia fără combustibil FOTO: Profimedia
Dronele Ucrainei lasă Rusia fără combustibil FOTO: Profimedia

Campania Ucrainei de atacuri cu drone a distrus aproximativ 13% din producția de combustibil a Rusiei, potrivit analiștilor. În consecință, autoritățile de la Moscova au limitat accesul populației la benzină în mai multe regiuni, iar acolo unde carburantul încă se găsește, prețurile au explodat. Benzina cu cifra octanică 95 s-a scumpit cu 45% doar anul acesta, în ciuda faptului că prețul țițeiului pe piața mondială a scăzut.

„Războiul nu se poartă doar pe linia frontului, așa că orice lovitură sistemică are o importanță asimetrică”, a declarat fostul ministru ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, pentru Wall Street Journal. „Aceste atacuri nu au un impact direct asupra activității militare, dar au un impact asupra economiei ruse. Iar economia rusă are deja probleme, așa că până și o mică presiune poate crea blocaje și poate multiplica problemele din sistem”.

Ținte strategice lovite

Săptămâna trecută, dronele ucrainene au atacat instalația strategică Ust-Luga de la Marea Baltică, unde se procesează gaze naturale și GNL. Câteva zile mai târziu, o altă dronă a distrus o stație de distribuție a petrolului din conducta Drujba, în regiunea Briansk, conductă care aprovizionează Belarus, Ungaria și Slovacia.

Teritoriul vast al Rusiei devine un handicap

Zeci de rafinării rusești au fost atacate în ultima lună, inclusiv obiective aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina. „Dacă Ucraina va putea menține această presiune și va putea avaria rafinării mai repede decât poate Rusia să le repare, va fi o situație complet diferită”, a explicat Serghei Vakulenko, fost director de strategie la compania petrolieră Gazprom Neft.

În trecut, întinderea imensă a teritoriului rus era un avantaj militar. Astăzi însă, lipsa sistemelor suficiente de apărare antiaeriană transformă acest teritoriu vast într-un punct slab. „Rușii nu au destule sisteme de apărare ca să acopere un spațiu atât de mare”, a subliniat Mikola Bielieskov, cercetător la Institutul Național de Studii Strategice de la Kiev.

Petrolul - motorul războiului

Mașinăria de război a Rusiei depinde de exporturile de petrol, gaze și combustibil, resurse care îi permit lui Vladimir Putin să recruteze noi voluntari în ciuda pierderilor grele de pe front. În paralel cu atacurile cu drone, Ucraina dezvoltă și arme proprii cu rază lungă de acțiune, precum rachetele de croazieră Flamingo, care ar putea influența decisiv conflictul.

„Ucraina este un David care caută slăbiciunile lui Goliat”

Deși perturbările produse de lipsa combustibililor nu îl vor obliga pe Putin să-și modifice strategia militară imediat, efectul psihologic și economic este semnificativ. „Războiul modern este un război al resurselor, iar Ucraina este un David care încearcă să găsească slăbiciunile lui Goliat”, a afirmat fostul ministru ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov.

Rusia

