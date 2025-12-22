Universitatea Craiova dă recital cu echipa maghiarilor și încheie anul în fruntea Superligii

Eliminată neverosimil joi din grupa Conference League, Universitatea Craiova s-a răzbunat pe FK Csikszereda, echipa susținută de guvernul ungar, despre care oficialii ciucani au declarat la momentul promovării că va fi o pepinieră pentru fotbalul din țara vecină. Oltenii încheie anul pe primul loc în Superliga, după ce au trecut de formația lui Robert Ilyeș cu 5-0, luni seara, în Bănie, în ultimul meci din etapa a 21-a.

David Matei a reuşit o dublă (18, 33), din pasele lui Ştefan Baiaram şi Monday Etim, Carlos Mora (40) a înscris şi el din pasa lui Baiaram, iar palestinianul Assad Al Hamlawi a marcat ultimele două goluri ale craiovenilor (70, 86), assist-urile fiind oferite de Etim şi Mora. Gazdele puteau câștiga la un socr și mai mare, ratând ocazii mari prin Mora (22, 37), Baiaram (44) şi Vladimir Screciu (85).

Debut la doar 16 ani la echipa din Bănie

Oaspeţii s-au remarcat doar printr-o eliminare, încheind meciul în zece oameni, după ce Raul Palmeş a primit al doilea cartonaş galben în minutul 90.

Într-un meci la care au asistat peste 9.000 de spectatori, la Universitatea a debutat puștiul Denys Muntean (16 ani), care a fost trimis în teren în minutul 83, în locul lui Etim.

Oltenii au revenit pe prima poziție, profitând de pasa proastă a Rapidului, care a înregistrat o singură victorie în ultimele 5 etape, față de ”juveți”, care au trei succese şi două egaluri în același interval.

Universitatea Craiova - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 5-0 (3-0)

Stadion ”Ion Oblemenco” - Craiova

Au marcat: David Matei (18, 33), Mora (40), Al Hamlawi (70, 86).

Cartonaş roşu: Palmeş (FK Csikszereda) 90.