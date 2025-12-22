search
Luni, 22 Decembrie 2025
Ministerul Finanțelor modifică Codul fiscal: ce taxe plătesc companiile și angajații până în 2027

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul prevede aplicarea până la finalul anului următor a impozitului pe construcții, cunoscut ca „taxa pe stâlp”, precum și a impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) datorat de companiile din sectorul petrolier și gaze, în timp ce impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% și eliminat complet din 2027.

În prezent, taxa pe stâlp se aplică anual, cu cote diferite: o cotă de 0,5% asupra valorii nete a construcțiilor (altele decât cele scutite de impozitul pe clădiri) și o cotă de 0,25% pentru construcțiile din contracte sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare, concesiune, folosință gratuită sau închiriere în cazul celor aparținând domeniului public sau privat al statului ori unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit legislației ANRE, toate taxele și impozitele impuse de autorități fac parte din categoria costurilor necontrolabile, recunoscute în tarifele reglementate practicate de operatorii de transport și distribuție.

ICAS, care urma să expire la finele acestui an, se va plăti de companiile din sectorul petrolier și de gaze și în anul următor. În prezent, impozitul pe cifra de afaceri se aplică companiilor cu rulaje anuale de peste 50 milioane euro. Mecanismul gândit să-l înlocuiască, prin limitarea deductibilității unor cheltuieli către firme străine afiliate, se aplică doar societăților cu cifre de afaceri sub 50 milioane euro anual.

„Pentru ICAS se propune eliminarea sistemului de impozitare începând cu anul fiscal 2027/anul fiscal modificat care începe în anul 2027”, se arată în proiect.

Salariul minim crește, dar scade scutirea de impozit pentru unii angajați

Proiectul OUG mai prevede și ajustări privind salariul minim. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim va crește la 4.325 lei. Totodată, suma suplimentară scutită de impozit pe venit pentru angajații plătiți cu salariul minim va fi redusă de la 300 lei la 200 lei.

„Pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii până la data de 30 iunie 2026, iar doar pentru suma de 200 de lei nu se va datora impozit pe venit în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiții”, se precizează în document.

Regimul fiscal se va aplica, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, pentru persoanele cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri sau alte adaosuri.

Aceste modificări vin în contextul ajustării legislației fiscale pentru a echilibra impactul asupra bugetului și pentru a menține predictibilitatea în sectorul companiilor mari și în rândul angajaților cu salarii minime.

