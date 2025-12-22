search
Luni, 22 Decembrie 2025
Parlamentarii care schimbă tabăra. Val de plecări din partide la mai puțin de un an de mandat

Publicat:

Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare. La Senat s-a format un nou grup compus din membri proveniți din diverse formațiuni politice, în timp ce grupurile de neafiliați din ambele camere includ exclusiv parlamentari care au plecat din propriile partide, fără să fie vorba de independenți.

Unii parlamentari au trecut la partidele Puterii FOTO Inquam / George Călin
Unii parlamentari au trecut la partidele Puterii FOTO Inquam / George Călin

Peste 50 de deputați și senatori au părăsit partidul care i-a adus în Parlament. În urma mutărilor două grupuri parlamentare au fost deja desființate. Este vorba despre grupurile de la Senat ale POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă și SOS România, partidul condus de actuala eurodeputată Diana Șoșoacă. Cele două formațiuni au pierdut zeci de deputați și senatori în urma demisiilor sau a unor excluderi girate de la vârf.

Scandalul excluderilor din POT a ajuns în instanță

În cazul POT scandalul a ajuns și în instanță. Unul dintre cei excluși a câștigat recent procesul cu președinta formațiunii. Este vorba despre Monica Ionescu, care fusese exclusă alături de soțul său, cei doi fiind acuzați de violență. Cel mai recent, Gavrilă l-a exclus pe liderul de grup de la Cameră, Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună de la preluarea funcției în grupul parlamentar. Acesta a fost acuzat că nu s-a implicat în campania electorală din București.

Alți doi deputați au ajuns afiliați PSD: Dorin Popa și Lucian Andrușcă.  Tot către social-democrați se îndreptase și Paul Ciprian Pintea, senatorul care a trecut în CV că a studiat la un site de matrimoniale și care s-a ales cu dosar penal după ce a condus fără permis de mai multe ori. Un alt ales, Andrei Teslariu, a ajuns la PNL.

Partidul mai are 14 deputați, deși intrase în Parlament cu 24 de deputați și 7 senatori. Conform regulamentului, este nevoie de minimum 7 senatori pentru crearea unui grup parlamentar. Odată ce grupul rămâne cu mai puțin de 7 membri, acesta se dizolvă.

Grupul SOS România, redenumit

Grupul partidului SOS România din Senat a fost pur și simplu redenumit. Membrii acestuia nu mai sunt în partidul care i-a adus în Parlament. SOS România intrase în Parlament cu 12 senatori și 28 de deputați. Formațiunea mai are însă doar 15 deputați. 13 deputați au plecat, 6 au rămas neafiliați, între care și Enachi Raisa, Ciubuc Ciprian sau Dumitru Coarnă. Gușă Andrei Cosmin, fiul comentatorului politic Cozmin Gușă, și Constantinescu Andra Claudia au migrat către AUR. Alți 4 au devenit membri afiliați ai PSD: Szőke Ecaterina-Mariana, Moiseev Alexandrin, Cosmin Andrei și Jianu Iosif-Florin. De partea cealaltă, la Senat, pe lângă cei care au format grupul Pace – Întâi România sau cei care au ales să rămână neafiliați, unul s-a îndreptat către PSD.

PSD a adus în Parlament doi membri ai PUSL, care au demisionat în urma alegerilor, conform obiceiului din ultimii ani, devenind doar afiliați grupului social-democraților. Este vorba de Graţiela Gavrilescu și Bogdan Ciucă. Acestora li s-a alăturat și un fost membru al SOS România, Ştefan Băişanu. De fapt, Băișanu nu este la primul mandat. El a obținut trei mandate, unul pe listele PNL, unul pe listele ALDE și altul pe listele SOS România. Gavrilescu, fost ministru în guvernele conduse de PSD, are un parcurs asemănător. Ea a obținut șase mandate pe listele PNL, ALDE și PSD. 

Partidul AUR, condus de George Simion, a adus în echipă doi colegi noi, dar a și pierdut trei membri la Camera Deputaților, pe omul de afaceri George Becali și pe Alecu Robert, care au rămas neafiliați. Senatoarea Firuța Neacșu s-a alăturat liberalilor.

Fără reprezentant în Parlament

Concret, 58 de membri au schimbat până acum grupul parlamentar. Alți patru au fost înlocuiți ca urmare a demisiei. Fostul purtător de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a fost înlocuit după demisie de Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel. El a plecat la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Tot la PSD, Mircea Florin a fost înlocuit de Priceputu Vasilică.

De asemenea, fostul premier și lider PNL Nicolae Ciucă a fost înlocuit de Păsculescu Veta. Fostul lider s-a retras din politică după eșecul electoral de la alegerile prezidențiale de anul trecut, iar Afloarei Sorin-Alexandru a fost înlocuit de Năcuţă Sorin. La aceștia se adaugă și reprezentantul minorității turce, Iusein Ibram, care a decedat în ianuarie, lăsând comunitatea fără o voce în Parlament.

