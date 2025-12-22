Reintegrarea regiunii separatiste transnistrene trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, spune premierul moldovean

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a afirmat că unificarea țării se va realiza pe cale pașnică și va începe cu retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă transnistreană.

Întrebat despre elementele-cheie ale strategiei de reintegrare a regiunii separatiste transnistrene, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Chișinăul se gândește „la scenarii pașnice”.

Șeful Cabinetului de miniștri a mai afirmat că „primul pas, cu siguranță, trebuie să fie scoaterea trupelor ruse de pe teritoriul regiunii transnistrene. Din această cauză, discutăm într-un context regional. Nu putem să facem singuri. Sigur, discutăm cu toți partenerii noștri. Cred că s-a discutat și în Parlament, și în timpul consultărilor despre revenirea la faimosul format 5+2, dar acest lucru este imposibil, având în vedere că două țări din acest format se află în stare de război. Căutăm, așadar, un alt format și suntem deja în discuții. Procesul durează, iar problema este foarte complexă, deoarece a stagnat mai mult de 30 de ani, iar în acest timp a apărut o generație educată diferit față de noi”.

Premierul a avertizat că procesul va dura și va necesita resurse financiare considerabile:

„Dăm exemplul reunificării Germaniei Democrate cu Germania Federală, care încă mai durează. Noi ne gândim la soluții economice, și acestea sunt costisitoare. Este vorba despre investiții, preluarea tuturor responsabilităților și plăților față de bugetarii locali, precum și reintegrarea populației”, a conchis prim-ministrul în timpul unei emisiuni difuzate la postul public de televiziune din Republica Moldova.

Plan de unificare a Republicii Moldova

La începutul acestei luni, Chișinăul a anunțat că, împreună cu UE și SUA, elaborează un plan de unificare a țării, fără a oferi detalii despre strategie, motivând că acest lucru ar putea afecta rezultatul final.

Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după reîntregirea cu regiunea transnistreană, unde Moscova menține trupe dislocate ilegal. În caz contrar, reîntregirea ar putea fi mai dificilă, iar Uniunea s-ar confrunta cu probleme suplimentare la graniță, susțin experții consultați de „Adevărul”.

Precizările liderei de la Chișinău

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în luna septembrie a acestui an că se iau în calcul două scenarii: primul prevede aderarea „într-un singur pas”, iar cel de-al doilea, care este unul de rezervă, vizează aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a detaliat lidera de la Chișinău Maia Sandu după scrutinul parlamentar câștigat de formațiunea pro-europeană PAS.

Declarațiile au venit în contextul în care Kremlinul menține ilegal, de peste trei decenii, trupe pe teritoriul regiunii separatiste, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional, funcționând ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.



