Video Cozi kilometrice la benzinării în Rusia. De ce a apărut criza de carburanți

Mai multe regiuni din Rusia, dar și teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, se confruntă în aceste zile cu penurie de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Rusia și teritoriile ucrainene aflate sub controlul Moscovei se confruntă cu o criză de carburanți, după intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și pe fondul creșterii sezoniere a cererii de benzină. Situația a dus la apariția cozilor kilometrice la benzinării și la primele recunoașteri oficiale că problema nu va fi rezolvată curând.

Pe 28 iulie, autoritățile de la Moscova au decis să interzică exporturile de benzină pentru producători, în încercarea de a preveni o criză majoră. Măsura a fost luată într-o perioadă de vârf, marcată de călătoriile estivale și de lucrările agricole. Totuși, analiștii din piață spun că această decizie nu este suficientă pentru a evita problemele de aprovizionare.

Problema este agravată de blocajele logistice, de stocurile locale mici și de lucrările de reparații efectuate la rafinării, au transmis surse din industrie, citate de Reuters.

Cozi uriașe și întârzieri la transport

În extremul orient al Rusiei, în regiunea Primorie, presa locală a relatat că la benzinării s-au format cozi de câțiva kilometri. Autoritățile pun situația pe seama numărului mare de turiști.

Compania petrolieră NNK a precizat că multe dintre cisternele sale au rămas blocate în trafic între trei și șase ore, din cauza lucrărilor de reparații pe șosele.

Cozile de până la 2 km s-au format din cauza întârzierilor în livrări generate de reparații la infrastructură. Fermierii și lucrările agricole accentuează presiunea asupra cererii.

Probleme și în teritoriile ocupate

Dificultăți sunt raportate și în zonele ucrainene controlate de Moscova. În Crimeea și în regiunea Zaporojie (controlate de Moscova), aprovizionarea cu benzină a fost afectată semnificativ. A fost introdusă raționalizarea, iar criza ar putea persista până la finalul operațiunii militare.

Guvernatorul regiunii Zaporojie instalat de Rusia, Yevgeny Balitsky, a declarat joi că există dificultăți în vânzările cu amănuntul de benzină.

„În regiunea Zaporojie, criza de carburanți este agravată de problemele de logistică și de amenințarea atacurilor inamice asupra garniturilor de tren cu vagoane cisternă”, a spus Balitsky.

La rândul său, liderul Crimeei, Serghei Aksionov, a recunoscut într-un interviu acordat unui post local de televiziune că aprovizionarea cu carburanți întâmpină dificultăți. „Aceasta este o situație obiectivă, care ar putea dura încă o lună”, a declarat Aksionov, adăugând că problema nu va fi rezolvată complet până la încheierea conflictului.



