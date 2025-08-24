Ucraina lovește pe teritoriul Rusiei cu propriile arme cu rază lungă de acțiune, spune Zelenski

Ucraina folosește arme produse pe plan intern pentru a efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei și nu se coordonează cu SUA pentru a lovi aceste ținte, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, pe 24 august, relatează Kyiv Independent.

Declarația lui Zelenski vine în contextul informației dezvăluite recent de Wall Street Journal, potrivit căreia SUA au implementat discret un proces de revizuire care îi conferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, autoritatea de a interzice atacuri ucrainene de rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei cu rachete americane, blocând practic aceste lovituri de mai multe luni.

Un oficial anonim a declarat pentru WSJ că procesul de aprobare la nivel înalt al Departamentului Apărării a împiedicat utilizarea Sistemelor de Rachete Tactice ale Armatei (ATACMS) împotriva țintelor din interiorul Rusiei de la finalul primăverii.

În cadrul unei conferințe de presă cu premierul canadian Mark Carney, duminică, Zelenski a declarat că nu s-a discutat despre astfel de restricții, iar Ucraina atacă ținte din Rusia folosind arme produse pe plan intern.

„În acest moment, folosim armele noastre cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern și nu am discutat astfel de chestiuni cu SUA în ultima vreme. A fost o vreme când au existat semnale diferite cu privire la atacurile noastre de represalii în urma atacurilor Rusiei asupra sistemului nostru energetic”, a declarat Zelenski.

Președintele american Donald Trump a declarat pe 21 august că Ucraina „nu are nicio șansă de câștig” dacă nu i se permite să atace Rusia și l-a criticat pe fostul președinte american Joe Biden pentru că nu a permis Kievul să „riposteze, ci doar să se apere”.

În ciuda acestui fapt, Trump a declarat anterior că dezaprobă „foarte vehement” decizia administrației anterioare a Casei Albe de a permite atacuri ucrainene împotriva Rusiei cu arme americane.

Anterior, pe 20 august, Zelenski a anunțat că Ucraina va începe producția în masă a rachetei de croazieră cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, dezvoltată pe plan intern, în această iarnă.

Deținerea propriilor capacități de rachete cu rază lungă de acțiune ar putea schimba regulile jocului pentru Ucraina în eforturile sale de a submina mașina de război a Rusiei aflată adânc în spatele liniilor inamice.

Zelenski a declarat că racheta Flamingo a fost testată cu succes, descriind-o drept „cea mai reușită” rachetă pe care Ucraina o are în prezent. Racheta Flamingo este capabilă să zboare până la 3.000 de kilometri, a susținut el.

„Până în decembrie, vom avea mai multe. Și până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, ar trebui să înceapă producția de masă”, a declarat președintele ucrainean.