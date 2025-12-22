Video Cum au fost zdrobiți rușii pe frontul în Dobropillia, în 100 de minute. Dronele ucrainene i-au eliminat cu tot cu cai

Pe frontul din Donețk, în zona Dobropillia, soldații ucraineni au respins cu succes un asalt mecanizat al trupelor ruse, distrugând zeci de vehicule și provocând pierderi grele inamicului. Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot, a povestit că atacul trupelor ruse, inclusiv al infanteriștilor marini din brigăzile 40 și 155, s-a lovit de o apărare concentrată și eficientă, transformând ofensiva adversarului într-un „bilet într-o singură direcție”.

Potrivit lui „Madyar”, împreună cu Corp 1 „Azov” și unitățile sale de drone, în doar o sută de minute au fost distruse 24 de vehicule blindate, inclusiv tancuri, transportoare blindate și vehicule de luptă ale infanteriei, alături de zeci de motociclete și ATV-uri. „Au fost chiar și cai — îi pare rău”, notează comandantul, evidențiind absurdul și cruzimea războiului.

Doar într-o singură zi, bilanțul pierderilor umane ale trupelor ruse a atins 238 de soldați, iar totalul victimelor în zona de responsabilitate a unităților ucrainene pentru luna decembrie se apropie de 3.200 de „yobliks”, cum se exprimă militarii.

La finalul lunii noiembrie, comandantul Forțelor Aeropurtate, Oleg Apostol, relata că operațiunea pe direcția Dobropillia s-a încheiat cu succes. Planurile rușilor de a avansa spre Barvinkove pentru a izola întreaga regiune Donetsk au fost dejucate de forțele ucrainene. „Până la urmă, conducerea superioară a luat decizia corectă. Planurile inamicului de a ieși din zona Dobropillia spre Barvinkove și de a tăia complet Donetsk-ul au fost stopate. Acum le-au scăzut apetitul”, a explicat Apostol.

El a adăugat că militarii ucraineni au „tăiat” această ofensivă rusă și au împiedicat înaintarea adversarului spre Barvinkove. În Pokrovsk, unitățile ucrainene au preluat deja controlul asupra unor sectoare strategice.

Anterior, un alt militar, cu pseudonimul „Alex”, avertizase că situația pe direcția Dobropillia era mai complicată decât prezentau rapoartele oficiale. Analistul militar Vitali Kononucenko a explicat că succesul inițial al penetrării trupelor ruse în adâncimea liniilor de apărare ucrainene are cel puțin două cauze, evidențiind complexitatea confruntărilor și eficiența contraofensivei ucrainene.