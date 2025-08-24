Video O rafinărie din regiunea Rostov arde de patru zile, după un atac cu drone

Un incendiu izbucnit la rafinăria de petrol din Novoșahtinsk - singura rafinărie din regiunea Rostov - s-a extins și continuă în patra zi de la un atac ucrainean cu drone efectuat joi. Clipuri distribuite pe rețelele de socializare arată rafinăria în flăcări.

Novoșahtinsk este una dintre cele mai importante rafinării din sudul Rusiei, având o capacitate de procesare de aproximativ 100.000 de barili pe zi (aproximativ 5 milioane de tone anual), relatează Euromaidan Press.

În dimineața zilei de 21 august, drone „kamikaze” ucrainene cu rază lungă de acțiune au străpuns apărarea aeriană, deși aceasta ar fi trebuit să fie una solidă. Rafinăria este apărată de sistemele antiaeriene Panțir și Tor. Locuitorii au raportat aproximativ cinci explozii. Acestea au declanșat un incendiu care între timp s-a extins.

Pottrivit observatorilor, locuitorii din Novoșahtinsk și din zonele înconjurătoare sunt afectați de aceste atacuri: presiunea apei a scăzut, unele zone, precum Krasni Sulin, au rămas fără apă curentă, iar calitatea aerului s-a înrăutățit.

„Țintirea infrastructurii de combustibil este un război strategic, și are un impact uriaș”, notează expertul militar Yigal Levin.

Muncitorii de la rafinărie sunt chemați în continuare la serviciu, deși nu și-ar mai primit salariile de patru luni.

„Oamenii vin la muncă, deși așteaptă încă plata, care însă nu mai vine”, spune el.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere a Rusiei - rafinării, depozite, conducte - în timp ce Moscova și-a întețit atacurile cu drone și rachete asupra orașelor, zonelor civile și instalațiilor energetice din Ucraina.

Rafinăria Novoșahtinsk este vitală atât pentru aprovizionarea regională cu combustibil, cât și pentru logistica militară, notează Euromaidan Press.

În ultimele săptămâni, mai multe rafinării importante - între care Sizran, Volgograd, Novokuibîșevsk, Riazan și Saratov - au suferit incendii, închideri temporare sau reduceri de capacitate în urma atacurilor cu drone.

Vizarea activelor energetice ale Moscovei evidențiază importanța tot mai mare a infrastructurii în tacticile de război.