Atacuri cu drone au vizat regiunea Leningrad și centrul său regional, orașul Sankt Petersburg, sâmbătă, 23 august, potrivit autorităților locale, citate de Ukrainska Pravda.

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a suspendat temporar operațiunile din cauza amenințării reprezentate de drone, iar zeci de zboruri au fost amânate. Autoritățile regionale au avertizat, de asemenea, cu privire la probleme cu semnalul internetului mobil.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexandr Drozdenko, a declarat că o dronă a fost interceptată în districtul Tosno. Ulterior, el a adăugat că alte trei drone au fost doborâte, precum și câte una în orașele Kiriși și Gathina.

Drozdenko a îndemnat locuitorii din regiune să evite zonele industriale, spațiile comerciale sau locurile publice din cauza numărului mare de drone din spațiul aerian. De asemenea, acesta anunțat că a dispus ca serviciile competente să intre în alertă maximă.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a susținut că o dronă a fost doborâtă în districtul Pușkino, menționând că incidentul s-a produs la o distanță sigură de clădirile rezidențiale. Ulterior, el a adăugat că încă o dronă a fost distrusă în districtul Krasnoselski din Sankt Petersburg.

Zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi

Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya) a declarat că zboruri au fost oprite pe aeroporturile din Saratov, Volgograd, Kaluga, Tambov, Nijni Novgorod, Ulianovsk, Kirov, Nijnekamsk, Kazan, precum și aeroportul Șeremetievo din Moscova.

Închiderea operațiunilor a avut loc după ce drone au zburat spre mai multe orașe din Rusia. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că forțele de apărare aeriană au doborât o dronă care se îndrepta spre capitală.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a distrus 32 de drone deasupra regiunilor Kaluga, Briansk, Novgorod, Leningrad, Tver, Smolensk și Tula.