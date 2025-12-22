Violată și supusă abuzurilor timp de 13 ani. Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de zeci de infracțiuni sexuale

Mai mulți bărbați, printre care și fost soț, au fost inculpați pentru o serie de infracțiuni sexuale comise împotriva unei femei, timp de 13 ani.

Philip Young, în vârstă de 49 de ani, originar din Swindon, sud estul Angliei, dar stabilit acum în Enfield, a fost acuzat de 56 de infracțiuni sexuale, inclusiv viol și administrarea de substanțe cu scopul de a droga sau de a imobiliza victima pentru a permite actul sexual. În plus, acesta este acuzat de voyeurism, deținerea de imagini indecente cu minori și deținerea de imagini extrem de explicite, potrivit BBC.

Alți cinci bărbați au fost, de asemenea, acuzați de infracțiuni împotriva fostei soții, Joanne Young, în vârstă de 48 de ani, care a renunțat la dreptul la anonimat.

Toți cei șase bărbați urmează să fie audiați marți la Curtea Magistratelor din Swindon. Philip Young, descris de poliție ca cetățean britanic de origine albă, a fost plasat în arest preventiv, în timp ce ceilalți cinci sunt eliberați pe cauțiune.

Cine sunt ceilalți inculpați și acuzațiile lor

Norman Macksoni, 47 de ani, din Sharnbrook, este acuzat de viol și deținerea de imagini extreme. Poliția l-a descris ca cetățean britanic de origine africană. Dean Hamilton, 47 de ani, fără domiciliu fix, este acuzat de viol, agresiune sexuală prin penetrare și două infracțiuni de atingere sexuală. Poliția l-a descris ca cetățean britanic alb. Conner Sanderson Doyle, 31 de ani, din Swindon, este acuzat de agresiune sexuală prin penetrare și atingere sexuală, fiind descris ca cetățean britanic alb. Richard Wilkins, 61 de ani, din Swindon, este acuzat de viol și atingere sexuală, fiind descris ca cetățean britanic alb. Mohammed Hassan, 37 de ani, din Swindon, este acuzat de atingere sexuală și a fost descris de poliție ca bărbat britanic de origine asiatică.

Investigație complexă și sprijin pentru victimă

Detectiv-superintendent Geoff Smith, din cadrul Poliției Wiltshire, a declarat că punerea sub acuzare reprezintă o actualizare importantă într-o anchetă „complexă și extinsă”. El a adăugat că Joanne Young beneficiază de sprijinul unor ofițeri special pregătiți pentru astfel de cazuri.