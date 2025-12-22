search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Secretara pentru securitate internă a SUA: „Maduro trebuie să plece” pentru ca blocada asupra Venezuelei să înceteze

0
0
Publicat:

Statele Unite vor continua blocada navală și confiscarea petrolierelor care transportă petrol venezuelean dacă președintele Nicolas Maduro rămâne la putere, avertizează secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem.

Secretara pentru securitate internă a SUA spune că Maduro „trebuie să plece” FOTO: FB/Kristi Noem
Secretara pentru securitate internă a SUA spune că Maduro „trebuie să plece” FOTO: FB/Kristi Noem

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „trebuie să plece”, altfel Statele Unite vor menține blocada navală asupra țării și vor continua confiscarea petrolierelor, a declarat luni secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, într-un interviu acordat postului Fox News, potrivit Agerpres.

Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul își intensifică presiunea militară, politică și economică asupra Venezuelei, inclusiv prin interceptarea în Marea Caraibilor a navelor care transportă petrol venezuelean.

„Activitatea ilegală a lui Maduro nu poate fi tolerată”

Kristi Noem a susținut că acțiunile SUA transmit un mesaj clar comunității internaționale. „Noi nu doar interceptăm aceste nave. Noi transmitem de asemenea un mesaj lumii întregi: activitatea ilegală la care participă Maduro nu poate fi tolerată. El trebuie să plece. Ne vom apăra poporul”, a declarat reprezentanta administrației Trump.

Ea a insistat că guvernul de la Caracas „folosește dolarii” obținuți din industria petrolieră pentru a „răspândi” droguri care „ucid următoarea generație de americani”.

Obiectivele Washingtonului: drogurile și petrolul

Deși președintele american Donald Trump a afirmat anterior că Maduro „are zilele numărate”, obiectivele oficiale ale strategiei SUA față de Venezuela sunt, potrivit liderului de la Casa Albă, reducerea traficului de droguri și recuperarea drepturilor petroliere ale companiilor americane.

Aceste drepturi au fost pierdute după ce activele și operațiunile petroliere din Venezuela au fost naționalizate cu mulți ani în urmă.

„Maduro știe exact ce vreau”, a spus Trump săptămâna trecută despre președintele Venezuelei, pe care îl acuză că se află și la conducerea unui cartel al drogurilor. „El știe mai bine decât oricine”, a insistat președintele SUA.

Noi tensiuni pe mare

Statele Unite au anunțat duminică faptul că monitorizează un al treilea petrolier în apropierea coastelor Venezuelei, după ce Donald Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva navelor care acostează în porturile venezuelene.

Marina militară americană a confiscat deja două astfel de nave, acțiuni pe care președintele Nicolas Maduro le-a descris drept acte de „piraterie”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Cu cât va crește prețul RCA în 2026. Anunțul și explicațiile ASF
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă