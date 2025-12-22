Secretara pentru securitate internă a SUA: „Maduro trebuie să plece” pentru ca blocada asupra Venezuelei să înceteze

Statele Unite vor continua blocada navală și confiscarea petrolierelor care transportă petrol venezuelean dacă președintele Nicolas Maduro rămâne la putere, avertizează secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „trebuie să plece”, altfel Statele Unite vor menține blocada navală asupra țării și vor continua confiscarea petrolierelor, a declarat luni secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, într-un interviu acordat postului Fox News, potrivit Agerpres.

Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul își intensifică presiunea militară, politică și economică asupra Venezuelei, inclusiv prin interceptarea în Marea Caraibilor a navelor care transportă petrol venezuelean.

„Activitatea ilegală a lui Maduro nu poate fi tolerată”

Kristi Noem a susținut că acțiunile SUA transmit un mesaj clar comunității internaționale. „Noi nu doar interceptăm aceste nave. Noi transmitem de asemenea un mesaj lumii întregi: activitatea ilegală la care participă Maduro nu poate fi tolerată. El trebuie să plece. Ne vom apăra poporul”, a declarat reprezentanta administrației Trump.

Ea a insistat că guvernul de la Caracas „folosește dolarii” obținuți din industria petrolieră pentru a „răspândi” droguri care „ucid următoarea generație de americani”.

Obiectivele Washingtonului: drogurile și petrolul

Deși președintele american Donald Trump a afirmat anterior că Maduro „are zilele numărate”, obiectivele oficiale ale strategiei SUA față de Venezuela sunt, potrivit liderului de la Casa Albă, reducerea traficului de droguri și recuperarea drepturilor petroliere ale companiilor americane.

Aceste drepturi au fost pierdute după ce activele și operațiunile petroliere din Venezuela au fost naționalizate cu mulți ani în urmă.

„Maduro știe exact ce vreau”, a spus Trump săptămâna trecută despre președintele Venezuelei, pe care îl acuză că se află și la conducerea unui cartel al drogurilor. „El știe mai bine decât oricine”, a insistat președintele SUA.

Noi tensiuni pe mare

Statele Unite au anunțat duminică faptul că monitorizează un al treilea petrolier în apropierea coastelor Venezuelei, după ce Donald Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva navelor care acostează în porturile venezuelene.

Marina militară americană a confiscat deja două astfel de nave, acțiuni pe care președintele Nicolas Maduro le-a descris drept acte de „piraterie”.