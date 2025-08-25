Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova

Strategia Ucrainei de a viza rafinăriile din Rusia care alimentează mașinăria de război a Rusiei începe să dea roade, relatează CNN, care face o analiză a impactului acestor atacuri asupra capacității Moscovei de a compensa pierderile.

Întețirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești a dus la o explozie a prețurilor la carburanți, care au atins niveluri record, în ciuda faptului că guvernul a interzis exporturile pentru a face față crizei.

Atacurile cu drone se focusează asupra rafinăriilor, stațiilor de pompare și trenurilor ce transportă combustibil, în încercarea de a păgubi mașinăria de război rusă - dar și de a perturba viața de zi cu zi din Rusia. Asta în condițiile în care vara se înregistrează un vârf al cererii de carburanți în rândul șoferilor și fermierilor din Rusia.

Dronele ucrainene au atacat cel puțin zece instalații energetice cheie rusești numai în această lună, potrivit unui bilanț al atacurilor realizat de CNN.

Cel mai recent atac, duminică, a vizat un terminal din apropierea orașului Sankt Petersburg, declanșând un incendiu de proporții, conform unei înregistrări video geolocalizate. Guvernatorul regional, Alexander Drozdenko, a declarat că rezervoarele de combustibil dintr-un port din apropiere nu au fost afectate.

O strategie câștigătoare

Strategia Kievului pare să funcționeze. Rafinăriile afectate produc anual peste 44 de milioane de tone de produse – peste 10% din capacitatea Rusiei – potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei.

Printre ținte se numără și gigantica rafinărie Lukoil din Volgograd, cea mai mare din sudul Rusiei. CNN a geolocalizat nori de fum care se ridicau de la această centrală, care a fost lovită în primele ore ale zilei de 14 august. Ministerul rus al Apărării a recunoscut pagubele aduse centralei, care a fost atacată din nou, câteva zile mai tarziu, pe 19 august.

O rafinărie mare din Saratov, în sudul Rusiei, a fost atacată la începutul acestei luni. Iar incendiile nu fuseseră stinse la o altă rafinărie – din regiunea Rostov – la mai mult de două zile după ce a fost lovită, potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Sistemelor fără pilot din Ucraina.

Totodată, penurii de benzină sunt raportate în mai multe regiuni rusești, dar și în Crimeea anexată. Guvernatorul instalat de Rusia, Serghei Aksionov, a atribuit penuriile de benzină „problemelor logistice” și a declarat că guvernul „ia toate măsurile posibile pentru a achiziționa volumele necesare de combustibil și a stabiliza prețurile”.

Un activist din grupul pro-ucrainean din Crimeea, Yellow Ribbon a scris pe Telegram că cel mai căutat carburant nu se mai găsește, or din aceasta se poate deduce că „acesta este efectul muncii eficiente a dronelor asupra economiei rusești”, un rezultat „care nu-mi produce compasiune”

În ciuda subvențiilor guvernamentale, consumatorii ruși plătesc mai mult la pompă. Prețurile en-gros ale benzinei la bursa din Sankt Petersburg au crescut cu aproape 10% numai în această lună și cu aproximativ 50% de la începutul anului.

O mare parte din această creștere se transferă către consumatori, Extremul Orient rus fiind în special afectat. Analiștii nu se așteaptă la nicio ameliorare timp de cel puțin o lună, chiar dacă guvernul rus a impus o interdicție asupra exportului de benzină la sfârșitul lunii iulie - ceea ce, la rândul său, a contribuit la o creștere a exporturilor de țiței.

„Din păcate, prognoza noastră este nefavorabilă deocamdată — cel mai probabil va trebui să așteptăm cel puțin încă o lună pentru ca prețurile să scadă”, a declarat Serghei Frolov, partener manager la NEFT Research, pentru ziarul rus Kommersant. Publicația rusă a precizat că creșterea prețurilor din această lună s-a „datorat accidentelor de la rafinăriile de petrol”.

Armata este mai puțin afectată, deoarece cererea sa este în principal pentru motorină, a cărei aprovizionare nu este afectată la același nivel.

O nouă țintă pentru Ucraina

Armata și serviciile de informații ucrainene au mizat pe atacuri la distanță lungă folosind drone, rachete și sabotaj, în timp ce un conflict foarte diferit se desfășoară pe teren. Armata a susținut luna aceasta că atacurile la distanță lungă din acest an au provocat pagube de 74 de miliarde de dolari, aproape 40% dintre atacuri având loc la cel puțin 500 de kilometri în adâncimea Rusiei.

Dacă astfel de afirmații nu ar putea fi verificate, există în schimb numeroase dovezi vizuale ale pagubelor aduse rafinăriilor, rezervoarelor de stocare și stațiilor de pompare în ultimele luni. În plus, reparațiile acestor infrastructuri sunt îngreunate de sancțiunile europene și americane.

Într-un raport publicat joi, serviciul de informații externe al Ucrainei a declarat că firmele rusești achiziționează urgent petrol din Belarus pentru a face față penuriilor interne. Rafinăria de stat din Belarus, Belneftekhim , afirmă că în ultima săptămână „interesul pentru produsele petroliere belaruse de pe piața rusă a crescut vertiginos”.

Ucraina încearcă, de asemenea, să pună piedici exporturile rusești de petrol. Săptămâna trecută, dronele sale au lovit conducta Drujba, care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei - două țări membre UE ale căror guverne rămân în relații bune cu Moscova.

Ambele s-au plâns UE, motivând că „prin aceste atacuri Ucraina nu dăunează în primul rând Rusiei, ci Ungariei și Slovaciei”.

Președintele american Donald Trump a intervenit la rândul său, comentând într-o notă scrisă de mână către premierul ungar Viktor Orban că este „foarte furios” din cauza perturbării alimentării cu petrol.

Însă din perspectiva Ucrainei, aflată sub presiune în prima linie, atacurile asupra industriei energetice vitală pentru Rusia sunt o modalitate de a contracara discursul Moscovei conform căruia victoria sa este inevitabilă.

Între timp, Ucraina încearcă să-și extindă arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune. Nu mai departe de săptămâna trecută, Kievul a dezvăluit o rachetă de croazieră produsă pe plan intern, supranumită în mod grăitor „Flamingo”. Producătorul își propune să producă un număr de 200 de bucăți pe lună.

Expertul Fabian Hoffman notează că pentru o țintă precum coloanele de distilare ale rafinăriilor rusești, de exemplu, raza letală a rachetei Flamingo ar fi de peste 38 de metri, astfel că ar provoca probabil pagube substanțiale.

„Fiecare rachetă care își atinge ținta va provoca mult mai multe pagube [decât armele ucrainene existente] cu focosul săude 1.150 de kilograme”, spune Mick Ryan, autorul blogului Futura Doctrina.

„Deși nu aș numi-o o soluție miraculoasă, va avea un impact semnificativ asupra capacității Ucrainei de a păgubi Rusia”, nu în ultimul rând pentru că ar fi dificil să apere toate rafinăriile sale de petrol.

Pe de altă parte, analiștii nu se așteaptă ca benzinăriile rusești să nu mai aibă ce vinde, în schimb ei anticipează că aceste perturbări vor adânci inflația deja ridicată și probabil vor atrage după sine o prelungire a interdicției privind exporturile de benzină până în toamnă, în timp ce Kremlinul încearcă să tempereze prețurile și să asigure aprovizionarea.