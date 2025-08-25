search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Strategia Ucrainei de a viza rafinăriile din Rusia care alimentează mașinăria de război a Rusiei începe să dea roade, relatează CNN, care face o analiză a impactului acestor atacuri asupra capacității Moscovei de a compensa pierderile.

image

Întețirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești a dus la o explozie a prețurilor la carburanți, care au atins niveluri record, în ciuda faptului că guvernul a interzis exporturile pentru a face față crizei.

Atacurile cu drone se focusează asupra rafinăriilor, stațiilor de pompare și trenurilor ce transportă combustibil, în încercarea de a păgubi mașinăria de război rusă - dar și de a perturba viața de zi cu zi din Rusia. Asta în condițiile în care vara se înregistrează un vârf al cererii de carburanți în rândul șoferilor și fermierilor din Rusia.

Dronele ucrainene au atacat cel puțin zece instalații energetice cheie rusești numai în această lună, potrivit unui bilanț al atacurilor realizat de CNN.

Cel mai recent atac, duminică, a vizat un terminal din apropierea orașului Sankt Petersburg, declanșând un incendiu de proporții, conform unei înregistrări video geolocalizate. Guvernatorul regional, Alexander Drozdenko, a declarat că rezervoarele de combustibil dintr-un port din apropiere nu au fost afectate.

O strategie câștigătoare

Strategia Kievului pare să funcționeze. Rafinăriile afectate produc anual peste 44 de milioane de tone de produse – peste 10% din capacitatea Rusiei – potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei.

Printre ținte se numără și gigantica rafinărie Lukoil din Volgograd, cea mai mare din sudul Rusiei. CNN a geolocalizat nori de fum care se ridicau de la această centrală, care a fost lovită în primele ore ale zilei de 14 august. Ministerul rus al Apărării a recunoscut pagubele aduse centralei, care a fost atacată din nou, câteva zile mai tarziu, pe 19 august.

O rafinărie mare din Saratov, în sudul Rusiei, a fost atacată la începutul acestei luni. Iar incendiile nu fuseseră stinse la o altă rafinărie – din regiunea Rostov – la mai mult de două zile după ce a fost lovită, potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Sistemelor fără pilot din Ucraina.

Totodată, penurii de benzină sunt raportate în mai multe regiuni rusești, dar și în Crimeea anexată. Guvernatorul instalat de Rusia, Serghei Aksionov, a atribuit penuriile de benzină „problemelor logistice” și a declarat că guvernul „ia toate măsurile posibile pentru a achiziționa volumele necesare de combustibil și a stabiliza prețurile”.

Un activist din grupul pro-ucrainean din Crimeea, Yellow Ribbon a scris pe Telegram că cel mai căutat carburant nu se mai găsește, or din aceasta se poate deduce că „acesta este efectul muncii eficiente a dronelor asupra economiei rusești”, un rezultat „care nu-mi produce compasiune”

În ciuda subvențiilor guvernamentale, consumatorii ruși plătesc mai mult la pompă. Prețurile en-gros ale benzinei la bursa din Sankt Petersburg au crescut cu aproape 10% numai în această lună și cu aproximativ 50% de la începutul anului.

O mare parte din această creștere se transferă către consumatori, Extremul Orient rus fiind în special afectat. Analiștii nu se așteaptă la nicio ameliorare timp de cel puțin o lună, chiar dacă guvernul rus a impus o interdicție asupra exportului de benzină la sfârșitul lunii iulie - ceea ce, la rândul său, a contribuit la o creștere a exporturilor de țiței.

„Din păcate, prognoza noastră este nefavorabilă deocamdată — cel mai probabil va trebui să așteptăm cel puțin încă o lună pentru ca prețurile să scadă”, a declarat Serghei Frolov, partener manager la NEFT Research, pentru ziarul rus Kommersant. Publicația rusă a precizat că creșterea prețurilor din această lună s-a „datorat accidentelor de la rafinăriile de petrol”.

Armata este mai puțin afectată, deoarece cererea sa este în principal pentru motorină, a cărei aprovizionare nu este afectată la același nivel.

O nouă țintă pentru Ucraina

Armata și serviciile de informații ucrainene au mizat pe atacuri la distanță lungă folosind drone, rachete și sabotaj, în timp ce un conflict foarte diferit se desfășoară pe teren. Armata a susținut luna aceasta că atacurile la distanță lungă din acest an au provocat pagube de 74 de miliarde de dolari, aproape 40% dintre atacuri având loc la cel puțin 500 de kilometri în adâncimea Rusiei.

Dacă astfel de afirmații nu ar putea fi verificate, există în schimb numeroase dovezi vizuale ale pagubelor aduse rafinăriilor, rezervoarelor de stocare și stațiilor de pompare în ultimele luni. În plus, reparațiile acestor infrastructuri sunt îngreunate de sancțiunile europene și americane.

Într-un raport publicat joi, serviciul de informații externe al Ucrainei a declarat că firmele rusești achiziționează urgent petrol din Belarus pentru a face față penuriilor interne. Rafinăria de stat din Belarus, Belneftekhim , afirmă că în ultima săptămână „interesul pentru produsele petroliere belaruse de pe piața rusă a crescut vertiginos”.

Ucraina încearcă, de asemenea, să pună piedici exporturile rusești de petrol. Săptămâna trecută, dronele sale au lovit conducta Drujba, care furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei - două țări membre UE ale căror guverne rămân în relații bune cu Moscova.

Ambele s-au plâns UE, motivând că „prin aceste atacuri Ucraina nu dăunează în primul rând Rusiei, ci Ungariei și Slovaciei”.

Președintele american Donald Trump a intervenit la rândul său, comentând într-o notă scrisă de mână către premierul ungar Viktor Orban că este „foarte furios” din cauza perturbării alimentării cu petrol.

Însă din perspectiva Ucrainei, aflată sub presiune în prima linie, atacurile asupra industriei energetice vitală pentru Rusia sunt o modalitate de a contracara discursul Moscovei conform căruia victoria sa este inevitabilă.

Între timp, Ucraina încearcă să-și extindă arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune. Nu mai departe de săptămâna trecută, Kievul a dezvăluit o rachetă de croazieră produsă pe plan intern, supranumită în mod grăitor „Flamingo”. Producătorul își propune să producă un număr de 200 de bucăți pe lună.

Expertul Fabian Hoffman notează că pentru o țintă precum coloanele de distilare ale rafinăriilor rusești, de exemplu, raza letală a rachetei Flamingo ar fi de peste 38 de metri, astfel că ar provoca probabil pagube substanțiale.

„Fiecare rachetă care își atinge ținta va provoca mult mai multe pagube [decât armele ucrainene existente] cu focosul săude 1.150 de kilograme”, spune Mick Ryan, autorul blogului Futura Doctrina.

„Deși nu aș numi-o o soluție miraculoasă, va avea un impact semnificativ asupra capacității Ucrainei de a păgubi Rusia”, nu în ultimul rând pentru că ar fi dificil să apere toate rafinăriile sale de petrol.

Pe de altă parte, analiștii nu se așteaptă ca benzinăriile rusești să nu mai aibă ce vinde, în schimb ei anticipează că aceste perturbări vor adânci inflația deja ridicată și probabil vor atrage după sine o prelungire a interdicției privind exporturile de benzină până în toamnă, în timp ce Kremlinul încearcă să tempereze prețurile și să asigure aprovizionarea.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la sate. Măsură inedită pentru proprietarii de animale
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!