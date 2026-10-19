Putin propune un summit trilateral cu Trump și Xi Jinping pentru negocierea păcii în Ucraina. Ce spune Kremlinul

Președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea unui summit trilateral cu omologul american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în luna noiembrie, pentru a negocia o soluție la războiul din Ucraina, care durează de patru ani. O eventuală înțelegere ar putea favoriza Moscova.

Putin a propus organizarea unui summit trilateral. Foto: AFP

Propunerea ar fi fost făcută în timpul unei convorbiri telefonice dintre Putin și Trump, desfășurată pe 9 octombrie, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, care citează surse familiarizate cu subiectul.

Discuția ar putea avea loc în contextul apropierii dintre cei doi lideri și al unor decizii recente ale administrației americane privind relațiile economice cu Rusia.

Unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin, Trump și Xi Jinping

Kremlinul ar fi propus organizarea discuțiilor în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru The Wall Street Journal că există discuții privind o posibilă întâlnire, însă a precizat că nu a fost stabilit un acord concret.

„Nu există încă o înţelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potenţială, deşi toate cele trei părţi recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc”, a declarat Peskov, potrivit publicației.

Un oficial american de rang înalt a afirmat, la rândul său, că Donald Trump nu și-a dat acordul pentru organizarea summitului, dar ar putea fi deschis la această idee.

Zelenski critică apropierea dintre Trump și Putin

Posibila inițiativă diplomatică apare pe fondul unor decizii ale administrației americane care au provocat nemulțumire la Kiev. Acordul privind achiziționarea de motorină din Rusia și suspendarea unor sancțiuni împotriva Moscovei au fost criticate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a avertizat că asemenea măsuri ar putea încuraja Rusia să continue războiul și ar prelungi conflictul.

Deocamdată, organizarea summitului trilateral nu este confirmată, iar eventualele negocieri nu au o agendă stabilită. O întâlnire între cei trei lideri ar putea avea implicații importante pentru eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina.

Trump, noi acuzații la adresa lui Zelenski

Președintele american Donald Trump și-a justificat decizia de a suspenda temporar anumite sancțiuni impuse Rusiei, afirmând că liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi interesat de încheierea conflictului. Trump a explicat că nu dorește ca măsurile adoptate de administrația sa să afecteze negocierile pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Lui Zelenski nu-i pasă şi, sincer să fiu, având în vedere toţi banii pe care Europa i-a dat, după cum se ştie, şi pe care «Crooked Joe» Biden i-a dat în trecut, el nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut”, a adăugat Trump. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.