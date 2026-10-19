Trump, noi acuzații la adresa lui Zelenski: „Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut”

Președintele american Donald Trump și-a justificat decizia de a suspenda temporar anumite sancțiuni impuse Rusiei, afirmând că liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi interesat de încheierea conflictului. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, relatează Reuters, AP și AFP.

Trump îl acuză pe Zelenski că nu își dorește încheierea războiului. Foto: EPA-EFE

Trump a explicat că nu dorește ca măsurile adoptate de administrația sa să afecteze negocierile pentru oprirea războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Decizia mea privind Rusia este una foarte simplă. Sunt în proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care să îndepărteze, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor”, a scris liderul american.

În același mesaj, Trump l-a criticat direct pe președintele ucrainean, susținând că acesta nu ar avea intenția de a pune capăt conflictului.

„Lui Zelenski nu-i pasă şi, sincer să fiu, având în vedere toţi banii pe care Europa i-a dat, după cum se ştie, şi pe care «Crooked Joe» Biden i-a dat în trecut, el nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut”, a adăugat Trump.

Foto: Truth Social

Vineri seară, președintele SUA a semnat un decret prin care a suspendat o serie de noi sancțiuni ample prevăzute de legislația asociată senatorului american Lindsey Graham, cunoscut pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Totodată, Trump a decis suspendarea temporară a unor sancțiuni referitoare la motorina rusească, permițând comercializarea acesteia pe piețele internaționale. Administrația americană urmărește astfel să limiteze creșterea prețurilor la combustibil înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Costurile carburanților au crescut puternic după izbucnirea războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, iar nemulțumirea alegătorilor ar putea afecta rezultatele republicanilor la scrutin, potrivit sondajelor de opinie.

Cu toate acestea, majoritatea economiștilor consideră că relaxarea sancțiunilor aprobate de Congres și înțelegerea privind motorina rusească nu vor determina o scădere semnificativă a prețurilor la pompă în Statele Unite.

Trump a reluat și acuzația potrivit căreia Ucraina ar ataca rafinăriile din Rusia pentru a afecta șansele republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.