Un drum la volanul maşinii sale pe străzile din Constanţa s-a încheiat cu un dosar penal pentru o femeie de 48 de ani, după ce felul în care conducea a atras atenția unui alt participant la trafic.

Foto: Poliţia Română

Acesta a sunat la 112 vineri, 27 noiembrie, în jurul orei 17:30, după ce a observat autoturismul care se deplasa haotic pe strada Ștefăniță Vodă din oraş. Polițiștii rutieri au verificat sesizarea și au oprit mașina, iar testarea șoferiței a adus şi ea o suprpriză: etilotestul a indicat nu mai puţin de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia în vârstă de 48 de ani a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili concentrația de alcool din sânge.

Pe numele ei a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă.