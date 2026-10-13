Motorina rusească nu va ieftini prea mult carburanții în SUA. Cât valorează, de fapt, acordul anunțat de Trump

Acordul privind exporturile de motorină din Rusia, anunțat de Donald Trump, ar putea avea un efect modest asupra pieței americane a carburanților, în ciuda volumului de 4,8 milioane de tone prevăzut în înțelegere. Cantitatea ar acoperi aproximativ zece zile din consumul Statelor Unite, iar specialiștii estimează că impactul asupra prețurilor va fi redus.

Vladimir Putin și Donad Trump Foto: Profimedia

Livrările ar urma să se desfășoare în mai multe etape. Prima tranșă ar fi de 300.000 de tone, urmată de 500.000 de tone în noiembrie și de încă un milion de tone. Restul de trei milioane de tone ar urma să fie exportate ulterior, în funcție de capacitatea rafinăriilor rusești de a-și relua activitatea după atacurile ucrainene, potrivit CNBC.

Întreaga cantitate reprezintă aproape 36 de milioane de barili. La nivel global, volumul ar acoperi puțin peste o zi de consum, ceea ce limitează posibilitatea ca acordul să provoace o ieftinire consistentă a carburanților.

Estimările Goldman Sachs indică o posibilă scădere de doar 1-2 dolari pe baril a prețurilor angro ale motorinei în Statele Unite și Europa, ca urmare a livrărilor programate pentru octombrie și noiembrie.

Efectul asupra consumatorilor ar putea fi și mai puțin vizibil, deoarece prețul plătit la pompă depinde de mai mulți factori, inclusiv costurile de distribuție, taxele și evoluția cererii.

Deși Statele Unite produc suficientă motorină pentru a fi exportator net, suplimentarea ofertei rusești ar putea schimba fluxurile comerciale internaționale. Exportatorii americani ar putea resimți o presiune mai mică asupra livrărilor către piețe precum Brazilia și Turcia, dacă aceste state vor avea acces la volume suplimentare din Rusia.

Scumpirile reprezintă o problemă pentru administrația Trump înaintea alegerilor legislative din noiembrie. Datele organizației americane AAA arată că motorina se vindea, marți, la un preț mediu de 6,28 dolari pe galon, cu 72% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Benzina obișnuită a ajuns la o medie de 4,34 dolari pe galon, față de 3,08 dolari cu un an în urmă.

Evoluția prețurilor este asociată atât cu avarierea unor rafinării rusești în urma atacurilor ucrainene, cât și cu dificultățile care afectează producția și transportul petrolului în Orientul Mijlociu.

Problema principală nu este doar cantitatea de motorină disponibilă, ci și capacitatea industriei de a produce și livra constant produse petroliere.

Potrivit estimărilor Goldman Sachs, capacitățile de rafinare rusești scoase din funcțiune depășesc cu aproximativ 3 milioane de barili pe zi nivelul indisponibil din aceeași perioadă a anului trecut.

În aceste condiții, livrările suplimentare pot contribui la echilibrarea temporară a pieței, dar nu pot înlocui pe termen lung producția pierdută. Pentru o scădere susținută a prețurilor este necesară refacerea capacităților de rafinare și reducerea perturbărilor din transporturile internaționale de petrol și combustibili.

Prin urmare, acordul anunțat de Trump ar putea aduce un plus de ofertă, însă nu există indicii că acesta va determina, de unul singur, o ieftinire semnificativă a motorinei și benzinei în Statele Unite.