Un incendiu izbucnit la un panou electric a cuprins o anexă dintr-o gospodărie din Eforie Nord, iar flăcările s-au extins și la acoperișul locuinței.

Alarma s-a dat sâmbătă, 28 noiembrie, pe strada Bogdan Vodă, unde focul a izbucnit la o anexă lipită de casă. Incendiul a pornit de la un panou electric, iar ulterior s-a extins la acoperișul locuinței. Pompierii intervin în aceste momente pentru a opri propagarea focului, în condiții în care vântul puternic le îngreunează misiunea, potrivit ISU Constanţa.

incendiu Constanta 01 Costin Păduraru jpeg Foto: Costin Păduraru

La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, iar intervenția este în desfășurare.

În condiţiile în care județul Constanța se află sub avertizare cod galben de vânt puternic, rafalele pot favoriza extinderea flăcărilor.