Bucureștiul va fi afectat de ninsori și vânt puternic în acest weekend. Meteorologii anunță că precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, dar se vor transforma treptat în ninsoare, urmând să se depună un strat de zăpadă de 2-4 centimetri.

Ninge în București Foto: Inquam Photos

UPDATE 14:12 Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire

În umă cu puţin timp, la Primăria Capitalei s-a încheiat întânirea dintre Ciprian Ciucu cu reprezentanţii Comandamentului de deszăpezire al Municipiului București.

Primarul a discutat cu toți factorii implicați, de la ISU, operatori de salubritate până la Asistența Socială, poliție locală, STB, Administrația Străzilor, Apa Nova, Termoenergetica, ANM.

„Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor”, a declarat acesta, continuând: „Ar trebui să avem un punct unic de comandă, la ISU, unde se adună toate informațiile. Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor și instituțiilor publice. Securizați șantierele, monitorizați și remediați cu prioritate semaforizarea. Și mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duși în adăposturi”.

De asemenea, le-a cerut angajaţilor de la salubritate să acționeze cu grijă la aplicarea substanțelor antiderapante, ca să protejeze arborii, arbuștii și spațiile verzi amenajate din oraș.

„Atenție la amenajările făcute! Instruiți oamenii, mergeți cu ei înainte pe trasee, să vadă. Nu e important doar să intervenim repede, ci și CUM intervenim”, a ţinut el să puncteze.

Stâlp înclinat pe o stradă din Pipera - exista risc să pice peste oameni și mașini. Administrația Străzilor din București a remediat situația-problemă, transmite Primăria București pe rețelele sociale.

UPDATE 13:54 Evenimente anulate în Sectorul 4

Din cauza vremii nefavorabile, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a decis ca evenimentele care însoţesc aprinderea luminiţelor de Crăciun, programate pentru sâmbătă seara, în Parcul Tudor Arghezi, să fie anulate.

„Dragilor, din păcate, evenimentul din această seară, din Parcul Tudor Arghezi, se anulează.

Mi-ar fi plăcut să ne revedem și să ne bucurăm împreună de aprinderea luminițelor de sărbători, însă condițiile meteorologice nefavorabile și avertizarea de cod galben ne-au determinat să luăm această decizie. Nu vreau să îi expunem pe cei mici la frig și la vânt puternic, mai ales că sănătatea și siguranța voastră sunt cele mai importante.

Luminițele se vor aprinde însă în această seară și ne vom bucura de magia lor în tot Sectorul 4, până anul viitor!

Vă mulțumesc pentru înțelegere, aveți grijă de voi și de cei dragi!

Vă îmbrățișez!”, a transmis Daniel Băluţă.

Alertă de iarnă în Sectorul 1 al Capitalei

Autoritățile din Sectorul 1 au activat, sâmbătă, 28 noiembrie, alarmarea preventivă de iarnă, pe fondul riscului de vreme nefavorabilă.

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Măsura a intrat în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 11:00, și va rămâne activă până duminică, 29 noiembrie, la ora 18:00. În acest interval, operatorul de salubrizare trebuie să aibă utilajele pregătite și să poată interveni rapid, dacă situația o impune. DETALII AICI

UPDATE Ninsoarea din București nu încurcă traficul aerian și feroviar

Reprezentanții Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunță că traficul pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară conform programului de zbor, fără perturbări.

Precizările vin în condiţiile în care Capitala se află sâmbătă sub atenţionare cod galben de vânt și ninsoare:

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară conform programului de zbor, fără perturbări. (...)

Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiţii optime de operare. (...) Nicio cursă nu este anulată şi nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la Bucureşti”, susţin oficialii CNAB.

Un anunț similar a venit și dinspre CFR Călători.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, până la momentul emiterii prezentului comunicat, circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite şi intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale ţării.

Pentru gestionarea condiţiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive, care includ asigurarea personalului de intervenţie, pregătirea utilajelor şi echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalaţiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum şi asigurarea materialelor necesare intervenţiilor”, conform CFR SA.

Vremea se va răci în Capitală începând de sâmbătă, 28 noiembrie. Cerul va fi închis, iar precipitațiile vor fi temporare, mai ales în timpul zilei, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La început va ploua, însă, începând din orele amiezii, ninsoarea va deveni predominantă. Meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii de 2-4 centimetri.

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Cantitățile de apă vor ajunge la 3-6 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50-60 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig și va viscoli ninsoarea.

Temperatura va scădea continuu pe parcursul zilei și al nopții, de la 2-3 grade la începutul zilei, până la -4...-3 grade spre sfârșitul nopții.

Cod galben de vânt și ninsoare în București

Capitala se află și sub atenționarea Cod galben de vânt și viscol emisă de meteorologi pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Atenționarea este valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 10.00 – 29 noiembrie, ora 10.00. În acest interval, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

În municipiul București, intensificările vântului vor fi însoțite temporar de ninsoare. Zăpada va fi viscolită, iar vizibilitatea va putea scădea local sub 100 de metri.

Meteorologii estimează că în zonele vizate de atenționare se va depune un strat neuniform de zăpadă, cu grosimi de 5-10 centimetri.

Temperaturi negative și în noaptea de duminică spre luni

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii. Cerul va fi variabil, însă vântul va continua să aibă intensificări, cu viteze în general de 50-55 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, în timp ce minima va coborî la -7...-6 grade, fiind mai scăzută în zona preorășenească.

Frigul va persista și luni, 30 noiembrie. ANM estimează temperaturi maxime de -2...-1 grad și minime de -8...-7 grade, mai scăzute în zona preorășenească. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, când rafalele vor putea ajunge la 45 km/h.