Producătorul de aluminiu ALRO a înregistrat un profit net consolidat de 172 de milioane de lei în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 1,8 milioane de lei în perioada similară a anului trecut. Veniturile grupului au crescut cu 23%, la 3,7 miliarde de lei, iar 84% din vânzări au fost direcționate către piețele externe.

ALRO a raportat un profit net de 172 de milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Foto: Linie industrială de producție și prelucrare a aluminiului.

Rezultatele financiare au fost prezentate într-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB) vineri, 27 noiembrie. Evoluția profitului a fost însoțită de îmbunătățirea indicatorilor operaționali. EBITDA a ajuns la 497 de milioane de lei, față de 149 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în timp ce rezultatul operațional EBIT a crescut de la 59 de milioane la 405 milioane de lei.

Și rezultatul trimestrial a fost pozitiv. În intervalul iulie-septembrie, grupul a raportat un profit net de 71 de milioane de lei, după ce în trimestrul al treilea din 2025 înregistrase o pierdere de 15 milioane de lei.

Prețul aluminiului a crescut cu 29% într-un an

Unul dintre factorii care au susținut rezultatele companiei a fost evoluția cotațiilor internaționale ale aluminiului. Prețul mediu al metalului la Bursa de Metale de la Londra (LME), pentru contractele la trei luni, a ajuns la 3.312 dolari pe tonă în perioada ianuarie-septembrie 2026, cu 29% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a beneficiat și de cererea pentru produse specializate, cu valoare adăugată ridicată, destinate unor industrii precum cea aerospațială, de apărare și de inginerie generală.

Vânzările de produse laminate plate au însumat 1,8 miliarde de lei, în creștere cu 23% față de primele nouă luni din 2025. În trimestrul al treilea, numai plăcile de aluminiu au generat venituri de 508 milioane de lei, cu 43% mai mult decât în aceeași perioadă a anului anterior.

Potrivit ALRO, prețurile mai mari ale aluminiului și orientarea vânzărilor către produse mai profitabile au compensat creșterea cheltuielilor cu energia și materiile prime.

Exporturile au reprezentat cea mai mare parte a vânzărilor

Piețele externe au absorbit aproximativ 84% din vânzările totale ale grupului în primele nouă luni din 2026. În paralel, producția de aluminiu primar a ajuns la 210.341 de tone, comparativ cu 197.768 de tone în perioada corespunzătoare din 2025.

Compania a continuat și programul de modernizare a capacităților industriale. Investițiile au însumat 87 de milioane de lei în primele nouă luni și au vizat inclusiv achiziția de echipamente pentru prelucrarea plăcilor de aluminiu și tăierea semifabricatelor.

Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO, a atribuit rezultatele strategiei de specializare și investițiilor în produse cu valoare adăugată ridicată. Acesta a anunțat continuarea proiectelor de investiții în calitate și înovație, în condițiile în care industria aluminiului rămâne expusă tensiunilor geopolitice, fluctuațiilor prețurilor la energie și schimbărilor din comerțul internațional.