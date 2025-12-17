search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Putin neagă că Rusia ar pregăti un atac asupra Uniunii Europene: „Sunt minciuni și simple aberații"

Publicat:

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova nu intenționează să atace Uniunea Europeană, respingând avertismentele venite din Occident drept „minciuni și simple aberații”. În același timp, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită să își atingă obiectivele în Ucraina inclusiv pe cale militară, dacă demersurile diplomatice vor eșua.

Vladimir Putin neagă un atac asupra Uniunii Europene FOTO: EPA EFE
Vladimir Putin neagă un atac asupra Uniunii Europene FOTO: EPA EFE

Adresându-se conducerii superioare a armatei și Ministerului Apărării, în cadrul reuniunii anuale, Vladimir Putin a afirmat că Rusia va continua ofensiva pentru a prelua controlul asupra a ceea ce el numește „teritorii rusești istorice”, făcând referire la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova.

„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele originare ale conflictului cu ajutorul diplomației. Dacă adversarul și sponsorii săi străini refuză să discute despre aceasta, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice pe cale militară”, a spus Putin, potrivit News.ro.

Liderul rus, comandant suprem al forțelor armate, a subliniat că Moscova va atinge „fără îndoială, toate obiectivele operațiunii militare speciale”, declanșate în urmă cu aproape patru ani, relatează EFE.

„Inițiativă strategică” pe front, potrivit Kremlinului

Putin a susținut că, doar în acest an, trupele ruse ar fi „eliberat” peste 300 de localități. Afirmațiile sunt contrazise de evaluări ale experților independenți, precum Institutul pentru Studiul Războiului, care estimează că Moscova controlează sub 1% din teritoriul ucrainean cucerit recent.

„Anul care se încheie a reprezentat o etapă importantă în îndeplinirea misiunilor operațiunii militare speciale. Armata rusă menține inițiativa strategică pe toată linia frontului”, a declarat președintele rus.

Acesta a mai afirmat că trupele ruse „zdrobesc” unități ucrainene de elită instruite în centre occidentale și echipate cu armament modern, în ciuda sprijinului oferit Kievului de NATO, „cel mai mare bloc politico-militar din lume”.

Extinderea „zonei de securitate” și apel la cooperare cu SUA

Vladimir Putin a anunțat că Rusia va continua să extindă așa-numita zonă de securitate în regiunile ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Sumî. Totodată, el a pledat pentru o cooperare „pe picior de egalitate” cu Statele Unite și țările europene, în vederea creării „unui sistem unic de securitate în spațiul eurasiatic”.

Salutăm progresul realizat în dialogul cu noua administrație americană, ceea ce, din păcate, nu se poate spune despre actualii conducători ai majorității țărilor europene”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Racheta hipersonică Oreșnik și echilibrul nuclear

În discursul său, Putin a anunțat că noua rachetă balistică hipersonică Oreșnik va intra în dotarea armatei ruse înainte de sfârșitul anului și a insistat asupra modernizării forțelor armate și menținerii echilibrului nuclear.

„Până la sfârșitul anului va fi desfășurat sistemul de rachete cu rază medie de acțiune cu racheta hipersonică Oreșnik”, a declarat președintele rus, adăugând că forțele nucleare strategice rămân o prioritate. „Ca și înainte, vor juca un rol important în descurajarea agresorului și în menținerea echilibrului de putere în lume”, a spus el.

Oreșnik este o rachetă cu rază medie de acțiune, capabilă să transporte focoase nucleare și să lovească ținte aflate la mii de kilometri distanță, cu o marjă de eroare de câteva zeci de metri. Potrivit informațiilor oficiale, acest tip de rachetă a fost utilizat pentru prima dată la finalul anului 2024, într-un atac asupra unei fabrici militare din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk.

Surse oficiale indică faptul că Belarus, aliat apropiat al Rusiei, ar urma să desfășoare, la rândul său, rachete Oreșnik furnizate de Moscova până la finalul anului. În 2023, Rusia a desfășurat arme nucleare tactice pe teritoriul belarus.

Mulțumiri pentru Coreea de Nord și sprijin militar în Kursk

Cu același prilej, Vladimir Putin i-a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru sprijinul militar acordat Rusiei, inclusiv pentru trimiterea de soldați în regiunea rusă de frontieră Kursk, după incursiunea ucraineană din august anul trecut.

Vreau să subliniez contribuția camarazilor noștri de arme nord-coreeni. La decizia tovarășului Kim Jong Un, ei au fost trimiși să participe la eliberarea regiunii Kursk și au luptat cu curaj împotriva inamicului, cot la cot cu soldații ruși”, a declarat Putin.

El a adăugat că militarii nord-coreeni „au participat la lucrările extrem de dificile și de mare amploare de deminare a terenurilor din Kursk eliberate”. Președintele rus a cerut păstrarea unui minut de reculegere în memoria celor căzuți: „Este datoria noastră să ne amintim mereu de toți camarazii noștri de arme căzuți, să le sprijinim familiile, copiii, părinții”.

În luna iunie, Kim Jong Un a aprobat trimiterea a o mie de genişti nord-coreeni pentru deminarea regiunii Kursk și a convenit, împreună cu Serghei Șoigu, ca 5.000 de lucrători militari să participe la „reconstrucția infrastructurilor distruse”. Potrivit unor surse sud-coreene și occidentale, Phenianul ar fi trimis peste 10.000 de soldați în zonă, unde mii ar fi fost uciși sau răniți.

„Isterie” în Europa, potrivit lui Putin

În final, liderul de la Kremlin a revenit asupra tensiunilor cu Uniunea Europeană, acuzând liderii europeni că alimentează în mod deliberat temerile legate de un posibil conflict cu Rusia.

„În Europa, oamenilor li se insuflă temeri cu privire la un presupus conflict inevitabil cu Rusia, dar acestea sunt minciuni și simple aberații”, a mai spus Vladimir Putin.

