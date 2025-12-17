search
Șefa de cabinet a lui Trump, dezvăluiri despre dosarele Epstein: „Apare în ele”

0
0
Publicat:

Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, a abordat, într-o serie de interviuri surpinzător de sincere pentru Vanity Fair, printre alte teme și problema menționării președintelui american în dosarul Epstein, relatează People.

Susie Wiles la o conferință de presă la Casa Albă FOTO EPA-EFE
Susie Wiles la o conferință de presă la Casa Albă FOTO EPA-EFE

Consiliera de top a lui Donald Trump a dezvăluit că numele președintelui SUA apare în ceea ce ea a numit „dosarul Epstein”, pe care susține că l-a citit și care nu susține ideea că acesta ar fi făcut „ceva oribil” împreună cu defunctul agresor sexual.

Susie Wiles a vorbit cu publicația Vanity Fair  despre primul an al lui Trump la Casa Albă, în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte și făcând inclusiv portrete ale membrilor administrației americane și a actualului președinte însuși. Însă dosarul Epstein a planat ca o umbră asupra celui de-al doilea mandat a lui Trump.

Administrația Trump s-a opus preț de luni de zile publicării integrale a dosarelor legate de ancheta finanțatorului căzut în dizgrație Jeffrey Epstein, înainte ca Congresul să adopte în noiembrie o legislație ce prevede publicarea lor.

Wiles, în vârstă de 68 de ani, a declarat pentru Vanity Fair că Trump apare într-adevăr în „dosarul Epstein”.

„Știm că este în dosar. Și nu apare în dosar făcând ceva groaznic”, a spus ea, menționând că președintele „s-a aflat în avionul [lui Epstein] ... este pe lista de zboruri”.

Apoi a adăugat: „Erau, știți, tineri, singuri, sau așa ceva- îmi dau seama că e un cuvânt demodat, dar erau tineri, singuri și playboy împreună.”

Vanity Fair a menționat că Trump a început să se întâlnească cu actuala primă doamnă Melania Trump în 1998 - când se finaliza divorțul de a doua soție, Marla Maples. Cei doi s-au căsătorit în 2005. Virginia Giuffre, victima lui Epstein, a declarat că l-a întâlnit pentru prima dată pe finanțatorul căzut în dizgrație în 2000, în timp ce lucra la spa-ul lui Trump de la Mar-a-Lago.

Trump și Epstein au fost apropiați câțiva ani, după care prietenia lor s-a încheiat în jurul anului 2004, potrivit declarațiilor președintelui american.

Felicitarea trimisă lui Epstein

Wiles a negat, de asemenea, pentru Vanity Fair că Trump i-ar fi trimis lui Epstein o felicitare de ziua de naștere, în care era desenat conturul corpului unei femei, după cum a relatat The Wall Street Journal în iulie. Reportajul susținea că felicitarea, care ar fi fost trimisă în 2003, include o conversație imaginară între Trump și Epstein, în care viitorul președinte spune: „Avem anumite lucruri în comun, Jeffrey”, la care Epstein răspunde: „Da, avem, dacă mă gândesc bine”.

Șefa de cabinet al Casei Albe a declarat pentru Vanity Fair: „Acea scrisoare nu este a lui. Și nimic din ea nu-mi sună adevărat, nici mie, nici oamenilor care îl cunosc pe președinte de mai mult timp decât mine. Nu pot explica ce a scris The Wall Street Journal,, dar vom descoperi câte ceva pentru că i-am dat în judecată. Așa că vom afla.”

Trump - care a intentat proces WSJ pentru 20 de miliarde de dolari — a declarat publicației în iulie: „Nu sunt eu. Este un lucru fals. Este un articol fals din Wall Street Journal. Nu am scris niciodată în imagini în viața mea. Nu desenez femei... Nu e limbajul meu. Nu sunt cuvintele mele.”

Un articol părtinitor, susține șefa cabinetului lui Trump

Deși Wiles l-a apărat pe președinte în interviul cu Vanity Fair, nu s-a temut să-l contrazică pe acesta în comentarii la afirmațiile conform cărora Bill Clinton ar fi vizitat insula lui Epstein „de 28 de ori”, o afirmație făcută fără dovezi în timpul unei conferințe de presă din iulie.

„Nu există dovezi” pentru presupusele vizite ale lui Clinton, a spus Wiles, declarând pentru revistă că „președintele s-a înșelat” când a sugerat că în dosare existau informații incriminatoare despre Clinton.

După ce Trump a semnat Legea privind Transparența în Dosarele Epstein în noiembrie, departamentul a fost solicitat să publice „toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație neclasificate aflate în posesia DOJ care se referă la investigarea și urmărirea penală a lui Jeffrey Epstein”.

Departamentul de Justiție trebuie să publice dosarele până vineri, 19 decembrie, când se împlinesc 30 de zile de la semnarea proiectului de lege de către președinte.

Wiles a criticat articolul Vanity Fair într-o declarație după publicarea acestuia, numindu-l „un articol părtinitor formulat în mod necinstit la adresa mea și a celui mai bun președinte, personal al Casei Albe și cabinet din istorie”.

„Contextul relevant a fost ignorat și o mare parte din ceea ce eu și alții am spus despre echipă și președinte a fost omisă din poveste”, a susținut ea. „Presupun, după ce l-am, că a fost scris în așa fel încât să creeze o narațiune devastator de haotică și negativă despre președinte și echipa noastră.”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a apărat-o pe Wiles într-o declarație distribuită publicației PEOPLE: „Șefa de cabinet, Susie Wiles, l-a ajutat pe președintele Trump să aibă cele mai reușite prime 11 luni de mandat al unui președinte din istoria Americii”.

„Președintele Trump nu are un consilier mai bun sau mai loial decât Susie”, a continuat Leavitt, în vârstă de 28 de ani. „Întreaga administrație este recunoscătoare pentru conducerea ei stabilă și o susține cu totul.”

