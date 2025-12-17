search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan vrea pensionarea la 65 de ani pentru toți. Ce spune despre ajutoarele de șomaj

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toată lumea ar trebui să se pensioneze la vârsta de 65 de ani, criticând totodată politicile care permit evitarea muncii și care aduc costuri uriașe pentru bugetul țării.

Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos
Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos

„Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în așa fel încât să avem mai mulți oameni și mai mulți oameni de calitate în economia reală. În condițiile în care te poți pensiona la 48-50 de ani, da, gândiți-vă că atunci când ești la maturitate profesională, oamenii când ar putea întoarce comunității acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturității personale în pensie”, a declarat premierul într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu.

Șeful Guvernului a afirmat, totodată, că „într-o țară în care, practic, în orice mare oraș din România nu ai cu cine lucra, există un deficit de forță de muncă, iar la 30–40 de kilometri, unde poți face naveta în condiții decente, nu e normal să ai ajutoare de șomaj care se întind pe șase luni sau pe un an de zile”.

El a susținut că statul trebuie să transmită un semnal clar că munca este regula, iar sprijinul social trebuie să fie o soluție temporară. „Trebuie să descurajăm nemunca și trebuie să premiem munca. Asta înseamnă o legislație fără echivoc, care să încurajeze munca reală din economie și să sancționeze orice formă de a fugi de muncă”, a spus Bolojan.

„Peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap”

Unul dintre cele mai sensibile puncte abordate de premier a fost cel al indemnizațiilor de handicap, despre care a spus că ridică semne serioase de întrebare. „Suntem în situația în care avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap. Deci aproape un milion de români sunt în această situație”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că datele statistice indică anomalii clare în anumite zone. „În mod evident este mult și, din analizele statistice, se vede că în anumite comunități, în anumite domenii, aceste cifre ies din orice statistică”, a spus premierul, sugerând existența unor mecanisme prin care persoane apte de muncă evită activitatea economică.

Bolojan a insistat că scopul unei reforme nu este reducerea sprijinului pentru persoanele vulnerabile reale, ci corectarea sistemului. „În loc să ducem banii exact către cei care au nevoie, care au probleme grave de sănătate, noi disipăm resursele. Oameni care ar putea fi acoperiți de o muncă în economie reușesc, prin diferite tehnici, să fugă de asta”, a declarat el.

Milioane de concedii medicale

Premierul a vorbit și despre concediile medicale, afirmând că acestea reprezintă un alt domeniu în care există suspiciuni serioase de abuz. „Avem milioane de zile pe an de concedii medicale luate atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, iar anul trecut am plătit aproximativ șase miliarde de lei pentru concedii medicale în România”, a spus Bolojan.

„Nu se pune problema să nu mai dai concedii medicale, oamenii se îmbolnăvesc. Dar când vezi o explozie de îmbolnăviri între Crăciun și Anul Nou sau între Paștele ortodox și cel catolic, înseamnă că ceva nu este în regulă”, a declarat premierul.

Bolojan a invocat și exemple concrete din trecut pentru a ilustra fenomenul. „Gândiți-vă că la un moment dat piloții Tarom s-au îmbolnăvit într-o dimineață, toți aveau probleme de sănătate în masă. Sunt anormalități care, dacă nu le corectăm, ne costă enorm”, a spus șeful Guvernului.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
O pensionară este obligată să înapoieze la stat 60.000 de euro pentru că timp de 20 de ani a încasat două pensii
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?