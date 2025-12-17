Parcul Natural Regional Ballons des Vosges a anunțat pe 11 decembrie că ultimul cocoș de munte reintrodus în Munții Vosges, echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS, a murit. Cauza decesului pare a fi un atac al unui mamifer carnivor, potrivit Reporterre.net.

Pasărea făcea parte dintr-un grup de șapte exemplare capturate în Norvegia în aprilie 2025, cu cooperarea autorităților nordice, și eliberate în lanțul muntos Grand Ventron. Cocoșul de munte este o specie emblematică a Munților Vosges, dar a dispărut practic din regiune în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice și a fragmentării habitatului. În Norvegia, populația este sănătoasă, estimată la aproximativ 200.000 de indivizi.

Proiectul de reintroducere a fost criticat dur de grupurile pentru conservarea naturii, în principal din cauza costurilor ridicate: 230.000 de euro pe an pentru o durată planificată de cinci ani. În aprilie 2024, cinci asociații au depus un apel de urgență la tribunalul din Nancy pentru a suspenda decretul prefectural care autoriza proiectul, susținând că nu existau condițiile necesare pentru supraviețuirea cocoșilor de munte în Munții Vosges. Printre motivele invocate: ierni prea blânde, păduri fragmentate, perturbarea habitatului de turiști și riscul de coliziune cu liniile electrice de înaltă tensiune. Apelul a fost însă respins de instanțe.

Reacția organizațiilor de mediu

După anunțul morții ultimului cocoș de munte echipat cu GPS, opt asociații au cerut pe 12 decembrie 2025 „suspendarea imediată a proiectului”, descriindu-l drept o „serie de eșecuri”. Conform estimărilor Parcului Natural Regional Ballons des Vosges, în Munții Vosges mai există doar unul sau doi cocoși de munte și o găină originară din Norvegia. Această cifră este însă contestată de François Vernier, membru al colectivului SOS Massif des Vosges: „Nu suntem deloc siguri, nu mai există semnal GPS”, a declarat el pentru publicația locală Ici.

În pofida dificultăților, planurile pentru proiect continuă: până în 2028 ar putea fi introduse încă trei generații de cocoși de munte în Munții Vosges.

Cocoșii de munte în România

Cocoșul de munte face parte din aceeași familie cu prepelița și potârnichea, dar este mult mai mare. Spre deosebire de Munții Vosges, specia se înmulțește natural și în România, în special în zonele montane Carpați, unde populațiile sunt stabile și contribuie la biodiversitatea locală. Aceasta arată că, deși specia întâmpină dificultăți în anumite regiuni europene, supraviețuirea ei este posibilă acolo unde condițiile naturale și habitatul sunt adecvate.