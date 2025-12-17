search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Mulți bani pentru nimic: ultimul cocoș de munte reintrodus în Europa de Vest a murit. Situația exemplarelor România

0
0
Publicat:

Parcul Natural Regional Ballons des Vosges a anunțat pe 11 decembrie că ultimul cocoș de munte reintrodus în Munții Vosges, echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS, a murit. Cauza decesului pare a fi un atac al unui mamifer carnivor, potrivit Reporterre.net. 

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Pasărea făcea parte dintr-un grup de șapte exemplare capturate în Norvegia în aprilie 2025, cu cooperarea autorităților nordice, și eliberate în lanțul muntos Grand Ventron. Cocoșul de munte este o specie emblematică a Munților Vosges, dar a dispărut practic din regiune în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice și a fragmentării habitatului. În Norvegia, populația este sănătoasă, estimată la aproximativ 200.000 de indivizi.

Proiectul de reintroducere a fost criticat dur de grupurile pentru conservarea naturii, în principal din cauza costurilor ridicate: 230.000 de euro pe an pentru o durată planificată de cinci ani. În aprilie 2024, cinci asociații au depus un apel de urgență la tribunalul din Nancy pentru a suspenda decretul prefectural care autoriza proiectul, susținând că nu existau condițiile necesare pentru supraviețuirea cocoșilor de munte în Munții Vosges. Printre motivele invocate: ierni prea blânde, păduri fragmentate, perturbarea habitatului de turiști și riscul de coliziune cu liniile electrice de înaltă tensiune. Apelul a fost însă respins de instanțe.

Reacția organizațiilor de mediu

După anunțul morții ultimului cocoș de munte echipat cu GPS, opt asociații au cerut pe 12 decembrie 2025 „suspendarea imediată a proiectului”, descriindu-l drept o „serie de eșecuri”. Conform estimărilor Parcului Natural Regional Ballons des Vosges, în Munții Vosges mai există doar unul sau doi cocoși de munte și o găină originară din Norvegia. Această cifră este însă contestată de François Vernier, membru al colectivului SOS Massif des Vosges: „Nu suntem deloc siguri, nu mai există semnal GPS”, a declarat el pentru publicația locală Ici.

În pofida dificultăților, planurile pentru proiect continuă: până în 2028 ar putea fi introduse încă trei generații de cocoși de munte în Munții Vosges.

Cocoșii de munte în România 

Cocoșul de munte face parte din aceeași familie cu prepelița și potârnichea, dar este mult mai mare. Spre deosebire de Munții Vosges, specia se înmulțește natural și în România, în special în zonele montane Carpați, unde populațiile sunt stabile și contribuie la biodiversitatea locală. Aceasta arată că, deși specia întâmpină dificultăți în anumite regiuni europene, supraviețuirea ei este posibilă acolo unde condițiile naturale și habitatul sunt adecvate.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
gandul.ro
image
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
mediafax.ro
image
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Bolojan taie tot. Urmează ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?