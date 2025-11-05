Coreea de Nord trimite trupe suplimentare în Rusia

Coreea de Nord a trimis în Rusia circa 5.000 de soldați specializați în construcții, a informat marți un parlamentar sud-coreean, relatează AFP.

„Aproximativ 5.000 de soldați nord-coreeni din trupele de construcții s-au deplasat în Rusia în etape începând din septembrie și este de așteptat să fie mobilizați pentru reconstrucția infrastructurii”, a declarat deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun.

„Au fost detectate semne de antrenament și selecție de personal în pregătirea pentru desfășurarea de trupe suplimentare”, a adăugat el.

Potrivit estimărilor spionajului sud-coreean, circa 10.000 de soldați nord-coreeni sunt în prezent desfășurați în apropiere de granița dintre Rusia și Ucraina.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și-a asigurat sprijinul Moscovei în materie de tehnologie militară după ce a trimis soldați să lupte alături de forțele ruse în regiunea Kursk. La rândul său, a trimis muniție și echipamente Rusiei.

Cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au murit în luptele contra forțelor ucrainene, potrivit estimărilor Coreei de Sud.

Ministrul de externe Choe Son Hui s-a deplasat recent la Moscova pentru o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin.

Cu prilejul turneului asiatic al președintelui american Donald Trump, au apărut speculații că ar putea exista o întâlnire între Kim Jong-un și președintele american.

Potrivit deputatului sud-coreean citat, spionajul țării sale a evaluat că liderul Coreei de Nord ar fi fost deschis la discuții cu Washingtonul, existând semnale că Phenianul „se pregătea în culise pentru posibile discuții cu SUA”, și probabil va căuta să ia legătura cu SUA când condițiile vor fi favorabile”.

Potrivit unui raport de luna trecută al Echipei Multilaterală de Monitorizare a Sancțiunilor Phenianul ar plănui să trimită „40.000 de muncitori în Rusia, inclusiv lucrători în domeniul IT”.

Comform sancțiunilor ONU, cetățenii nord-coreeni nu pot fi angajați peste hotare.