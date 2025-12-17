Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”

Un document publicat miercuri de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) aduce o nouă probă directă privind ordinele date de Nicolae Ceaușescu în timpul Revoluției din Decembrie 1989. Este vorba despre un ordin explicit de deschidere a focului împotriva civililor, consemnat într-o agendă de lucru a conducerii Securității.

Documentul făcut public este o pagină din agenda generalului-maior Ștefan Alexie, secretar de stat și membru al conducerii Departamentului Securității Statului. Nota, datată 17 decembrie 1989, consemnează fără echivoc ordinul: „Se lichidează radical!”.

Potrivit CNSAS, în aceeași zi, la Timișoara, a început represiunea sângeroasă împotriva manifestanților. Ordinul a fost transmis de șeful Securității, generalul Iulian Vlad, după o ședință a Comitetului Politic Executiv (CPEx), fiind un ordin direct al lui Nicolae Ceaușescu adresat tuturor structurilor aparatului represiv.

În agendă apar și alte instrucțiuni operative scrise de mână, care întăresc caracterul criminal al ordinului, precum „nu se cruță nimic” sau „fără avertisment”.

CNSAS: responsabilitatea a aparținut întregului aparat represiv

În comunicarea sa, CNSAS subliniază că documentul nu lasă loc de interpretări și contrazice tentativele repetate de rescriere sau relativizare a responsabilităților pentru crimele comise în Decembrie 1989. Instituția avertizează că, la 36 de ani de la Revoluție, memoria publică este tot mai afectată de dezinformare, teorii conspiraționiste și narațiuni nostalgice care încearcă să minimalizeze rolul conducerii comuniste.

„Arhiva Securității păstrează documente care nu pot fi contestate”, transmite CNSAS, precizând că represiunea nu a fost acțiunea unor persoane izolate. Potrivit Consiliului, întregul aparat de forță al statului comunist a fost implicat: Partidul Comunist Român, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Departamentul Securității Statului.

Avertisment împotriva relativizării crimelor regimului comunist

Publicarea documentului are loc într-un context în care Nicolae Ceaușescu este prezentat de unii drept „cel mai bun conducător al României”, iar crimele regimului comunist sunt tot mai des minimalizate sau justificate. CNSAS avertizează că astfel de interpretări contribuie la construirea unei „minciuni colective”, în care responsabilitățile sunt diluate, iar vinovățiile ascunse.

„Pe 17 decembrie 1989, la Timișoara, a început măcelul. Au participat toți, nu doar ‘unii’, iar alții nu”, concluzionează CNSAS, reafirmând caracterul criminal al ordinelor date de conducerea comunistă în timpul Revoluției.