Imagini din satelit arată că Rusia și-a fortificat un port de la Marea Neagră contra dronelor. Ultimul atac ucrainean arată că n-a fost suficient

Imagini din satelit recent captate arată urmările unui atac cu drone ucrainene care a avut drept țintă un submarin rusesc ancorat la o bază navală de la Marea Neagră.

Noile imagini, surprinse marți de firma americană de informații spațiale Vantor și obținute de Business Insider, arată avarii asupra unei secțiuni a unui chei din portul Novorossiisk, în apropierea unui submarin din clasa Kilo.

Agenția de securitate internă a Ucrainei (SBU) a anunțat luni că a folosit drone subacvatice împotriva unui submarin rusesc, într-un atac care n-a mai fost realizat până acum. Kievul a publicat imagini video ale operațiunii, care a provocat o explozie puternică în port, și a precizat că aceasta a avariat și a scos din uz ambarcațiunea.

Presa de stat rusă, citând Flota Mării Negre, a declarat luni că atacul nu a reușit să avarieze vreun submarin.

Imaginile din satelit nu dezvăluie nicio pagubă vizibilă adusă submarinului în cauză; asta nu înseamnă că ar putea exista unele în porțiunea scufundată; din acest punct de vedere, imaginile nu sunt lămuritoare și este dificil de stabilit succesul operațiunii.

Submarinele rusești din clasa Kilo — nave diesel-electrice aflate în serviciu încă din anii 1980 — sunt folosite pentru a efectua atacuri cu rachete de croazieră Kalibr împotriva Ucrainei, fapt care le face o țintă importantă pentru Kiev.

Noile imagini dezvăluie, de asemenea, bariere plutitoare la intrarea în port, o tactică folosită de Rusia pentru a-și proteja navele de război și infrastructura de atacurile dronelor navale ucrainene. Cu toate acestea, acest tip de apărare vizează în principal amenințările de suprafață, or o dronă subacvatică a reușit totuși să se strecoare în port și să provoace o explozie.

Ucraina și-a folosit flota de drone navale dotate cu explozibili și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a avaria și distruge zeci de nave de război și nave rusești de la începutul invaziei la scară largă.

O campanie asimetrică

Această campanie asimetrică a silit Rusia să își mute Flota Mării Negre de la vechea bază în peninsula Crimeea ocupată la Novorossiisk, în cealaltă parte a regiunii. Cu toate acestea, Ucraina demonstrează că poate ajunge și în acest port.

Atacul, cel mai recent împotriva Flotei Mării Negre, pare să semnaleze deschiderea unui nou capitol în războiul cu drone. Ucraina a folosit până acum în principal drone navale de suprafață pentru a ataca navele de război rusești.

Astfel, utilizarea, mai nou, a unei drone subacvatice, comparativ cu o mină sau o torpilă cu mișcare lentă, sugerează o extindere semnificativă a capacităților Ucrainei, și putea reprezenta curând o nouă amenințare pentru Flota Mării Negre.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american care urmărește evoluția conflictului, au scris luni într-o evaluare a câmpului de luptă că Rusia și-a ancorat submarinele din clasa Kilo în Crimeea, dar le-a mutat apoi la Novorossiisk din pricina campaniei intensificate de atacuri a Ucrainei.

Recentul atac cu drone subacvatice „arată că forțele ucrainene continuă să își modernizeze și să își optimizeze capacitățile fără pilot, astfel încât Ucraina să poată viza ținte militare rusești la o distanță pe care forțele rusești o considerau anterior sigură”, au estimat analiștii de la ISW.