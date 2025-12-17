search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Șeful diplomației de la Varșovia, sarcastic la afirmațiile Moscovei potrivit cărora Polonia își datorează independența lui Lenin

0
0
Publicat:

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a afirmat că Polonia își datorează independența liderului bolșevic Vladimir Lenin.

Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei FOTO: Facebook
Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei FOTO: Facebook

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avut un schimb de replici acide cu Rusia pe rețelele de socializare, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Kremlinului a afirmat că Polonia își datorează independența liderului bolșevic Vladimir Lenin. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat că „Lenin a fost în mare măsură arhitectul unui stat polonez independent”. Ea a adăugat: „Polonia contemporană ar putea fi numită Polonia lui Vladimir Ilici Lenin, Lenin a luptat pentru statalitatea poloneză, în timp ce activiștii de astăzi din Varșovia și-au sacrificat suveranitatea pentru «narațiunile» NATO”, scrie TVPWorld.

Polonia și-a recăpătat independența în 1918, după mai bine de un secol de divizare de către imperiile vecine, inclusiv Rusia țaristă.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a răspuns cu o postare sarcastică pe rețelele de socializare, adresată celor pe care i-a numit propagandiști ruși. „Le reamintesc propagandiștilor ruși că Lenin nu a fost doar creatorul Poloniei moderne, ci și un prieten al copiilor polonezi”, a scris Sikorski.

„Pentru că într-o zi se bărbierea în Poronin când un grup de școlari a trecut pe lângă fereastră. Și ar fi putut să le taie gâtul copiilor cu briciul, dar nu a făcut-o!”, a adăugat el. Sikorski a continuat comparând binecunoscuta anecdotă din era comunistă cu afirmațiile despre actuala conducere a Rusiei.

„În mod similar, președintele Putin este un binefăcător al Ucrainei. La urma urmei, ar putea arunca o bombă nucleară asupra Kievului, dar nu a făcut-o încă”, a scris Sikorski, adăugând: „Competiția pentru Premiul Nobel pentru Pace va fi acerbă”.

Cultul lui Lenin în Poronin

O perioadă, Lenin a locuit în ceea ce este astăzi sudul Poloniei, dar care la acea vreme se afla sub stăpânirea Austriei, în anii dinaintea Revoluției Ruse din 1917, petrecând perioade îndelungate în Cracovia și satele din apropiere, în timp ce se afla în exil politic din Imperiul Rus. Între 1912 și 1914, el a acționat în apropierea graniței cu Rusia, folosind zona pentru a menține contactele cu activiștii bolșevici din Rusia, evitând în același timp arestarea de către autoritățile țariste.

În timpul verilor din 1913 și 1914, Lenin a stat în regiunea Podhale, la sud de Cracovia, călătorind regulat în satul Poronin, cel menționat în anecdota lui Sikorski, pentru a ridica corespondența și ziarele sosite din Rusia. Zona a căpătat mai târziu o importanță simbolică în Polonia comunistă, unde prezența lui Lenin era prezentată ca dovadă a legăturilor istorice dintre Polonia și liderul bolșevic.

După al Doilea Război Mondial, autoritățile comuniste au transformat Poroninul într-un punct central al cultului lui Lenin în Polonia. Acolo a fost înființat un muzeu Lenin, care rămâne deschis și astăzi, deși semnificația sa politică s-a estompat odată cu căderea comunismului.

După 1989, monumentele și instituțiile legate de Lenin au fost eliminate sau reutilizate în toată Polonia, iar șederea sa în regiune a încetat să mai joace un rol central în narațiunile istorice oficiale.

