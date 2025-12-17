search
O fotografie cât o mie de cuvinte, cu Maia Sandu: „O femeie care poartă pe umeri o țară întreagă”

0
0
Publicat:

Maia Sandu a fost surprinsă într-o fotografie care a făcut turul internetului, primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, la plecarea din Grecia spre Olanda.

Președinta Maia Sandu, urcând în avion FOTO: Igor Turcan
Președinta Maia Sandu, urcând în avion FOTO: Igor Turcan

După două vizite oficiale în Cipru și Grecia, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a plecat spre Haga,  acolo unde participă la o reuniune internațională dedicată Ucrainei și mecanismelor de sprijin post-război.

Într-o fotografie rară, surprinsă pe aeroportul din Grecia, președinta Maia Sandu primește onoruri militare chiar în timp ce urcă scara avionului, îmbrăcată simplu, ca un pasager obișnuit, cu rucsac în spate, impresionând foarte mulți oameni.

Printre ei, gazetarul Cristian Tudor Popescu, care a avut un mesaj scurt: ”Un pasager: SANDU Maia, Republica Moldova, cetățean român- CTP”.

Alți oameni care au comentat fotografia au evidențiat calitățile acestui lider politic.

”Maia Sandu, plecând din Grecia spre o reuniune din Olanda, cu rucsac, nu cu alai. Covor roșu, avion KLM, gardă de onoare —și zero genți Vuitton, zero aroganță, zero „suite prezidențiale”. Pentru unii, asta e șoc cultural. Pentru alții, e doar normalitate europeană”. a scris o altă persoană.

Un alt mesaj de impact a avut Vasile Iustin Mija, probabil cetățean moldovean.

”Această fotografie nu este doar despre un om sau un moment protocolar. Este despre Republica Moldova văzută și respectată în lume. Pașii Maiei Sandu pe scara unui avion oficial spun povestea unui stat mic ca dimensiune, dar hotărât prin valori: democrație, pace, demnitate. Pentru prima dată după mult timp, Moldova nu mai este percepută doar prin prisma vulnerabilităților sale, ci prin curajul de a-și alege drumul. Prezența noastră pe scenele internaționale nu mai este una timidă, ci una clară și asumată. Suntem acolo unde se iau decizii, unde se construiesc alianțe, unde contează vocea principiilor. Republica Moldova în lume înseamnă astăzi un stat care cere respect pentru că oferă seriozitate, care inspiră încredere pentru că a ales statul de drept, și care este ascultat pentru că vorbește în numele cetățenilor săi. Această imagine este un simbol: Moldova nu mai bate la uși. Moldova este invitată”, scrie acesta pe Facebook, în vreme ce o compatrioată scrie ”Sunt mândră de Președinta noastră!”.

Au fost și comentarii prin care oamenii au ținut să sublinieze că își doresc ca Maia Sandu să candideze în viitor în România.

”După ce își duce la bun sfârșit mandatul în Moldova, sper să accepte să candideze și în România. Avem nevoie de o astfel de Margaret Thatcher și aici. Tot respectul”, a scris o femeie pe Facebook.


