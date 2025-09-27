Rusia anunță că a preluat controlul a trei localități în estul Ucrainei. Anunțul ministrului rus al Apărării

Rusia a anunțat sâmbătă că forțele sale au cucerit trei localități în estul Ucrainei, în cadrul unei operațiuni militare recente, potrivit AFP.

Moscova susține că armata sa a obținut controlul asupra satelor Derîlove și Maiske, în regiunea Donețk, precum și asupra localității Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk. Ministerul rus al Apărării a precizat că, de la începutul acestui an, forțele ruse au cucerit aproximativ 0,8% din suprafața Ucrainei.

În paralel, autoritățile ucrainene au raportat victime în sud, în regiunea Herson, unde o persoană a fost ucisă, iar alte 12 au fost rănite în urma unui bombardament rusesc. În regiunea vecină Odesa, căile ferate au fost avariate de un alt atac rusesc.

Tot sâmbătă, Moscova a anunțat că o rafinărie de petrol din regiunea Ciuvașia, în Ural, și-a suspendat activitatea după un atac ucrainean cu dronă desfășurat în spatele frontului. Ucraina continuă să răspundă atacurilor ruse prin lovituri țintite asupra infrastructurii militare și energetice, în special asupra rafinăriilor de petrol.

Eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, au eșuat până acum. În acest context, fostul președinte american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-și recucerească integral teritoriile ocupate de Rusia. Moscova și-a reafirmat, în replică, intenția de a-și continua ofensiva militară.