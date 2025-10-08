Pactul tacit care a adus Rusiei mii de luptători pentru războiul din Ucraina. Analist: „Putin nu duce lipsă de forță de luptă”

Rusia externalizează din ce în ce mai mult războiul din Ucraina. Pentru a compensa pierderile record și recrutările în scădere, Moscova importă forță de luptă de peste hotare, în special din țări cu regimuri autoritare, relatează Forbes. Rusia a pierdut peste un milion de soldați în războiul împotriva Ucrainei, potrivit estimărilor spionajului britanic.

Potrivit oficialilor ucraineni, mercenarii cubanezi ar putea deveni cel mai mare contingent de trupe străine din Ucraina, peste 25.000 de cubanezi urmând să se alăture armatei Rusiei.

„Este benefic pentru regimul lui Putin să atragă mercenari cubanezi”, a explicat Andri Iusov concluziiile serviciilor de informații militare ale Ucrainei, prezentate membrilor Congresului SUA pe 19 septembrie. „Dacă un străin moare, nu există despăgubiri și nicio responsabilitate; nu există rude în Rusia care să fie nemulțumite de război; și, firește mor mai puțini ruși.”

Ademeniți cu salarii mari

Mii de cubanezi au fost atrași de oferta financiară generoasă - 2.000 de dolari lunar-, în timp ce alții ar fi fost momiți cu muncă în construcții.

Cuba se află într-o criză economică și energetică severă, iar salariile nu depășesc 20 de dolari, astfel că salariul oferit de Rusia pentru a lupta în Ucraina este „o sumă astronomică după standardele locale”, explică Cristina Lopez-Gottardi, profesor asistent la Centrul Miller al Universității din Virginia.

Număr mare de recruți din Cuba, au avertizat SUA

Potrivit unei telegrame neclasificate a Departamentului de Stat, Washingtonul evaluează numărul trupelor cubaneze pe front la între 1.000-5.000.

Potrivit analiștilor, această cifre arată o recrutare amplă, care nu ar fi posibilă fără aprobarea tacită a autorităților cubaneze.

„Desfășurările nord-coreene și cubaneze sunt gesturi politice, nu semne ale penuriei de trupe rusești”, observa în august Oleksandra Ustinova, membră a parlamentului ucrainean. „Rusia a recrutat aproximativ 20.000 de cubanezi; peste 1.000 luptă deja în Ucraina, iar noi am ucis aproximativ 40. Avem literalmente pașapoartele lor în calitate de dovadă. Este vorba despre a arăta că au parteneri de încredere.[...] Dacă Rusia are nevoie de 10.000 de soldați suplimentari, partenerii săi îi trimit. Nord-coreenii nu au avut prea mult de câștigat; aceștia sunt folosiți în mare parte ca infanterie de rezervă.”

Motivații ideologice

Potrivit unor analiști, motivațiile Cubei nu sunt doar economice, ci și ideologice.

„Soldații cubanezi sunt plătiți nemaipomenit de bine”, a observat Alexander Motyl, profesor de științe politice la Universitatea Rutgers. „Dacă ei mor, văduvele lor vor fi bogate. Dacă trăiesc, vor fi niște eroi bogați. În orice caz, bani de o necesitate vitală sunt aduși în Cuba, iar regimul își poate asuma meritele.”

Totodată, din partea Cubei ar putea fi și un semn de solidaritate și simultan de sfidare a Washingtonului printr-o aliniere cu Moscova, un gest bine primit în plan intern.

Pe de altă parte, dependența Rusiei de astfel de parteneriate pentru a găsi surse de soldați „este un semn de slăbiciune – poate chiar de disperare” a regimului, ce observă că „rușii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să moară degeaba”, remarcă analistul.

„Fără recrutare străină, Moscova probabil nu ar putea susține operațiuni ofensive”, apreciază și Serhii Kuzan, președintele Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

O axă de sprijin între regimuri autoritare

Această dependență de luptătorii străini depășește domeniul efectivelor umane, evidențiind o axă militară în creștere ce aduce împreună Rusia, Coreea de Nord, Iranul, Venezuela și, mai recent, Cuba – regimuri care fac schimb de arme, tehnologie și experiență pe câmpul de luptă.

„Coreea de Nord și Iranul beneficiază, de asemenea, de pe urma relației lor cu Rusia prin transferuri de tehnologie. Este posibil ca Coreea de Nord să primească asistență pentru a-și avansa programul nuclear, în special în ceea ce privește rachetele nucleare lansate de pe submarine”, spune Luke Coffey, cercetător senior la Institutul Hudson.

Analiștii ucraineni din domeniul apărării avertizează că acest parteneriat nu este doar tranzacțional, ci are potențialul de a transforma câmpul de luptă într-o sală de training pentru armatele autoritare.

„Având în vedere că Ucraina are propriile probleme de personal, acest lucru crește presiunea”, apreciază Volodimir Dubovik, profesor la Universitatea Națională Odesa Mecinikov, explicând că nord-coreenii sunt proactivi, întrucât „sunt de părere că își apără propria țară împotriva imperialiștilor”, însă „pentru Rusia, această aprovizionare externă de luptători capabili este neprețuită”.

Lecții de război

Analiștii avertizează însă pericolul real provine din ceea ce învață luptătorii străini pe câmpul de luptă.

„Putin nu duce lipsă de forță de luptă, tocmai ce a recrutat alți 130.000 de oameni”, subliniază Bill Cole, fondatorul și directorul general al Institutului Pace Prin Putere.

„Ceea ce se întâmplă de fapt este că partenerii Rusiei vor să ia parte la acțiune. Nord-coreenii, cubanezii și chinezii se află pe teren nu doar ca să lupte pentru Rusia, ci și ca să capete experiență în războiul modern, în special cu drone”, spune el.

Practic, fiecare fiecare unitate străină este practic o academie militară rotativă, subliniază analistul, explicând că de aici vine pericolul.

„Nu este vorba doar de puterea Rusiei, ci de faptul că partenerii săi dobândesc abilități de de luptă pe care le pot exporta în alte conflicte din Europa, America Latină și Asia”, în special tactici de luptă cu drone și ale războiului electronic.