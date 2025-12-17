O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc spitalizările

Cel puțin 27 din cele 38 de țări din regiunea europeană a OMS au raportat o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată, potrivit organismului.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că o creștere intensă a cazurilor de gripă, determinată de o nouă tulpină virală dominantă, afectează întreaga Europă, punând sistemele de sănătate din mai multe țări sub o presiune severă.

OMS a declarat miercuri că cel puțin 27 din cele 38 de țări din regiunea sa europeană au raportat „activitate gripală ridicată sau foarte ridicată”, mai mult de jumătate din pacienții cu simptome asemănătoare gripei fiind testați pozitiv în șase țări, inclusiv Irlanda, Serbia, Slovenia și Regatul Unit, scrie The Guardian.

Acesta a declarat că sezonul gripal a început cu aproximativ patru săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și a îndemnat populația să limiteze transmiterea prin vaccinare, rămânând acasă dacă nu se simt bine și purtând o mască în public dacă au simptome respiratorii.

OMS a declarat că noua variantă de gripă sezonieră - A(H3N2) subclasa K - a fost cauza infecțiilor, reprezentând până la 90% din toate cazurile de gripă confirmate în regiunea europeană, dar a adăugat că nu există nicio dovadă că aceasta cauzează boli mai grave.

Hans Henri Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat: „Gripa apare în fiecare iarnă, dar anul acesta este puțin diferit. Aceasta arată cum doar o mică variație genetică a virusului gripal poate pune o presiune enormă asupra sistemelor noastre de sănătate."

Kluge a subliniat, de asemenea, pericolul dezinformării și al dezinformării. „Este vital în climatul actual să căutați informații credibile din surse de încredere, cum ar fi agențiile naționale de sănătate și OMS”, a spus el. „Într-un sezon gripal dificil, informațiile de încredere, bazate pe dovezi, pot salva vieți”.

OMS a declarat că primele date din Regatul Unit au confirmat că vaccinul antigripal a redus riscul de îmbolnăvire gravă de tulpina A(H3N2), deși este posibil să nu prevină infecția, și a declarat că vaccinarea rămâne cel mai important pas de prevenire.

„Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele cu risc crescut, inclusiv persoanele în vârstă, cele cu afecțiuni subiacente, femeile însărcinate și copiii”, se arată în comunicat. Lucrătorii din domeniul sănătății au fost, de asemenea, un grup prioritar pentru a-și proteja propria sănătate și pe cea a pacienților lor.

„Ca și în alte sezoane, copiii de vârstă școlară sunt principalii factori de răspândire în comunitate”, a adăugat acesta. „Cu toate acestea, adulții în vârstă de 65 de ani și peste constituie majoritatea cazurilor severe care necesită spitalizare”.

Kluge a declarat că se așteaptă ca sezonul gripal să atingă vârful la sfârșitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie. „Sezonul gripal actual, deși grav, nu reprezintă nivelul de urgență globală cu care ne-am confruntat în timpul pandemiei Covid-19”, a spus el, adăugând: „Sistemele noastre de sănătate au zeci de ani de experiență în gestionarea gripei, avem vaccinuri sigure care sunt actualizate anual și avem un manual clar de măsuri de protecție care funcționează”.

NHS din Marea Britanie a declarat săptămâna trecută că se pregătește pentru una dintre cele mai grele ierni înregistrate vreodată, pe fondul creșterii presiunii asupra cabinetelor medicilor de familie, spitalelor și serviciilor de ambulanță.

Institutul Robert Koch din Germania susține la rândul său că sezonul gripal al țării a început cu două până la trei săptămâni mai devreme.

Agenția națională de sănătate publică din Franța, Santé publique, susține că activitatea gripală „crește puternic” în Franța metropolitană, cu o creștere a numărului de cazuri în toate grupele de vârstă și o creștere a numărului de persoane care solicită tratament la departamentele de urgență ale spitalelor.

În Spania, ratele de infecție erau deja mai mari decât vârful de iarnă de anul trecut, iar spitalizările se dublaseră într-o săptămână, în timp ce România și Ungaria se confruntau, de asemenea, cu o creștere puternică a numărului de cazuri.