Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Rob Reiner, celebrul regizor american ucis în mod brutal de fiul său, avea rădăcini în România. Cum l-a influenţat bunica paternă

Publicat:

Regizorul şi actorul Rob Reiner, ucis recent împreună cu soţia sa într-un mod brutal chiar de fiul lor, avea rădăcini românești, bunica sa paternă fiind originară din București.

ROb Reiner şi fiul său, Nick. FOTO: Profimedia
ROb Reiner şi fiul său, Nick. FOTO: Profimedia

Pe 15 decembrie, Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele, de 70 de ani, au fost găsiți înjunghiați mortal în vila lor din Brentwood, Los Angeles, chiar de fiica loc, Romy, care a alertat autoritățile.

La scurt timp s-a dovedit că principalul suspect în cazul dublei crime era nimeni altcineva decât fiul lor, Nick Reiner, care a fost reținut de poliție, iar ancheta a scos la iveală un context familial tensionat, Nick având un istoric de probleme de sănătate mintală și dependență de droguri.

Legătura cu România

Rob Reiner s-a născut în Bronx, New York, în 1947, şi este fiul actorului și regizorului Carl Reiner și al cântăreței Estelle Rebost.

Puţini ştiu, însă, că bunica sa din partea tatălui, Bessie, era originară din România. Născută în Bucureşti, la 10 februarie 1893, ca Bessie Mathias, ea s-a căsătorit cu Irving Reiner, un ceasornicar originar din Cernăuţi, amândoi cu origini evreieşti.

Bunicii din partea tatălui, Bessie şi Irvinf Reiner. FOTO: findagrave
Bunicii din partea tatălui, Bessie şi Irvinf Reiner. FOTO: findagrave

Împreună au emigrat în Statele Unite, unde ulterior s-a născut tatăl lui Rob, nu mai puţin cunoscutul regizor, scenarist şi actor de comedie Carl Reiner.

Rob Reiner, la fel ca şi tatăl său, se mândrea cu originea sa şi era vorbitor de idiş.

Carl Reiner, alături de părinţii săi. FOTO: findagrave
Carl Reiner, alături de părinţii săi. FOTO: findagrave
Citește și: Un nou derapaj al lui Donald Trump. El susține că moartea lui Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „turbat” al celebrului regizor

Într-un interviu acordat JTA în 2017, Reiner declara că a fost crescut cu valori  moştenite de la bunicii din partea tatălui, care au jucat un rol important în viața și cariera sa.

Aceștia erau evrei care au emigrat în Statele Unite la începutul secolului XX, aducând cu ei tradițiile, cultura și valorile comunității evreiești din Europa de Est.

„Bunica mea vorbea idiș acasă, iar mama și tatăl meu vorbeau și ei puțin idiș. Au decis să angajeze un profesor care să mă învețe și pe mine idiș. Am învățat puțin, dar el mi-a transmis și istoria evreilor și era ca și cum aveam o mică sinagogă acasă”, povestea cunoscutul regizor într-un interviu.

„Moștenirea și educația mea se reflectă în munca mea. Este sensibilitatea mea. Sunt evreu. Am fost crescut ca evreu. Apreciez onestitatea și integritatea, cunoașterea și educația și toate valorile cu care am fost crescut”, mărturisea el.

Reiner adăuga cu umor că simțul comic este tot o tradiție evreiască.

Evreii sunt amuzanți. Și există un motiv pentru care suntem amuzanți. Avem cazacii. Avem pe Hitler. Avem multe lucruri care ne apasă. Trebuie să avem simțul umorului, altfel nu putem supraviețui”, glumea el.

Cariera sa a început în anii 1960, când a devenit cunoscut prin rolul Michael „Meathead” Stivic în sitcom-ul „All in the Family”, câștigând două premii Emmy și obținând cinci nominalizări la Globurile de Aur.

În 1984, Reiner a debutat ca regizor cu „This Is Spinal Tap”, urmat de filme de succes precum „Stand by Me” (1986), „The Princess Bride” (1987), „When Harry Met Sally” (1989), „Misery” (1990) și „A Few Good Men” (1992).

De-a lungul carierei, a regizat și producții importante precum „The American President” (1995), „The Bucket List” (2007) și „Spinal Tap II: The End Continues” (2025), primind multiple nominalizări la premiile Directors Guild of America și Globurile de Aur.

Lupta cu dependența fiului și colaborarea artistică

Nick Reiner, fiul lui Rob, s-a confruntat cu dependență de droguri încă din adolescență, fiind internat de 17 ori până la vârsta de 22 de ani. După ce a reușit să se lase de droguri, a colaborat cu tatăl său la filmul semi-autobiografic „Being Charlie”, inspirat din propria experiență, care explorează lupta unui tânăr dependent și presiunea exercitată de un părinte celebru.

Filmul reprezenta un efort al familiei de a transforma durerea și conflictele într-o poveste despre speranță și reconectare.

