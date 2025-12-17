Nepoata Rodicăi Stănoiu și-ar fi schimbat declarația dată anchetatorilor. Fosta ministră a Justiției va fi înmormântată a doua oară

Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Totodată, au început și audieri în dosarul privind moartea fostului ministru al Justiției.

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Legiștii nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost violentă, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Cunoscuții spun, însă, că în ultima perioadă, Stănoiu era complet izolată, slăbită și înfometată și că iubitul cu 50 de ani mai tânăr decât ea o izolase complet.

Deși primele rezultate ale autopsiei arată că nu s-au descoperit leziuni incompatibile cu viața, procurorii așteaptă și rezultatele testelor toxicologice, iar între timp vor face audieri.

Nepoata Rodicai Stanoiu a fost prima care a răspuns la întrebările procurorilor și polițiștilor, potrivit unor surse. A făcut declarații ample, care s-au întins pe pagini întregi, însă asupra unora dintre ele a revenit și le-a refăcut.

Conform procedurilor, urmează să fie citați și apropiații și cunoscuții fostului ministru, inclusiv bărbatul cu care avea o relație de 5 ani.

Parchetul a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.