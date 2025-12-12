Liderii europeni pregătesc un set dur de măsuri pentru apărare, pe fondul avertismentelor privind atacuri hibride din partea Rusiei

Uniunea Europeană intră în ultima linie dreaptă a anului cu una dintre cele mai tensionate agende de securitate de până acum. Șefii de stat și de guvern pregătesc, pentru summitul Consiliului European din 18 decembrie, un pachet amplu de măsuri pentru creșterea capacității de apărare, accelerarea producției de armament și consolidarea protecției împotriva atacurilor cibernetice și cu drone.

Un proiect de declarație comună, consultat de Politico, arată că liderii europeni vor discuta despre o „campanie hibridă intensificată” dusă de Rusia și aliatul său Belarus – o formulare care marchează, de fapt, recunoașterea unei presiuni crescânde la granițele și în sistemele critice ale UE.

În acest context, statele membre sunt gata să ceară „accelerarea eforturilor pentru întărirea rezilienței, protejarea infrastructurii critice și prevenirea, descurajarea și contracararea atacurilor hibride în întreaga Uniune, inclusiv prin noi măsuri restrictive”. Cu alte cuvinte, noi sancțiuni și instrumente de apărare sunt deja pe masa de discuții.

Tot draftul arată că se dorește implementarea rapidă a pachetelor de finanțare aprobate la începutul anului, prin care au fost deblocate miliarde pentru producția de echipamente militare. Bruxelles-ul împinge și ideea formării unor „coaliții de capabilități” – alianțe tehnice între state care să lanseze, în prima jumătate a lui 2026, proiecte concrete pentru protejarea spațiului aerian și creșterea mobilității militare europene.

Un alt punct major de pe agendă: sprijinirea Ucrainei. Liderii ar urma să susțină crearea de linii de producție de apărare direct în statele UE, destinate dotării forțelor ucrainene. Ideea urmărește să reducă timpul de reacție și să stabilizeze fluxurile de echipamente pentru Kiev.

Deocamdată, rămâne nerezolvată cea mai sensibilă problemă: finanțarea Ucrainei din vara anului viitor. Negocierile cu Belgia și alte state continuă pentru mecanismul prin care activele rusești înghețate ar putea garanta un împrumut de 210 miliarde de euro. Formula actuală din proiectul de concluzii menționează că aceste active trebuie „să rămână imobilizate până când Rusia își încetează războiul de agresiune și compensează prejudiciile provocate”.

Summitul – ultimul din acest an – capătă o miză suplimentară în contextul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump, care a criticat aliații europeni și a afirmat că „Ucraina pierde războiul”. Reacția nu a întârziat: președintele Consiliului European, António Costa, a cerut administrației americane „respect” și l-a îndemnat pe Trump să rămână alături de partenerii transatlantici.

Atmosfera tensionată și lupta pentru resurse transformă reuniunea de la Bruxelles într-un test major pentru coeziunea UE într-un moment geopolitic tot mai volatil.