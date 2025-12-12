Șeful NATO Mark Rutte: ”Suntem următoarea țintă a Rusiei”

Secretarul general al NATO a avertizat la Berlin statele membre ale alianței în privința amenințării Rusiei și a cerut cheltuieli mai mari pentru apărare, inclusiv ca reacție la noua strategie de securitate a SUA.

De fapt, Mark Rutte a venit joi, 11 decembrie 2025, la Berlin pentru a expune, la un eveniment al Conferinței de Securitate de la München (MSC), câteva reflecții de bază despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Despre, de pildă, rolul statelor europene, care trebuie să își asume mai multă responsabilitate, în condițiile în care principalul garant al pactului militar din ultimele decenii, Statele Unite, devine tot mai impredictibil.

Noua Strategie Națională de Securitate a SUA a alarmat Europa, întrucât Uniunea Europeană este descrisă în document drept slabă și afectată de probleme de migrație. Și nu ca partener al SUA.

Secretarul general al NATO a încercat, cu ocazia vizitei la cancelarul federal Friedrich Merz, să calmeze lucrurile: în acest document se precizează și că SUA rămân în continuare alături de Europa și de securitatea acesteia. ”Statele Unite își mențin angajamentul față de NATO”, spune fostul premier olandez.

Sunt zile decisive pentru soarta Ucrainei, atacată de Rusia. O vor abandona SUA, protectorul Europei timp de zeci de ani? Și, odată cu Ucraina, și pe restul statelor Uniunii? Merz spune: ”Nimic nu mai este ca înainte. Suntem într-o altă lume. Și trăim într-un alt timp. Și acest alt timp cere alte răspunsuri decât cele pe care le-am dat în trecut”.

Europa vrea o încetare a focului și garanții de securitate

Alte timpuri, alte răspunsuri: în actualul moment, aceasta înseamnă gestionarea crizei. Pot Europa și statele europene membre NATO să atenueze cele mai dure prevederi pe care planul SUA pentru pace în Ucraina le impune?

Merz repetă punctele care sunt importante pentru Europa: ”Vrem o încetare a focului în Ucraina, care, după aproape patru ani, să pună în cele din urmă capăt acestui război îngrozitor. Aceasta trebuie însă garantată prin asigurări solide, juridice și materiale”.

Garanții, deci, din partea NATO, a UE, dar și a SUA: ”O soluție negociată trebuie să respecte interesele europene de securitate. Nu trebuie să se facă în detrimentul Uniunii Europene și al NATO”.

Zelenski, dispus la alegeri anticipate în Ucraina

Dar pot Merz și Rutte, președintele Franței Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer să impună acest lucru? Planul inițial al SUA, cu 28 de puncte pentru încheierea războiului, venea atât de mult în întâmpinarea intereselor agresorului Rusia, încât au circulat zvonuri că textul ar fi fost de fapt redactat la Moscova.

Acest plan pare să fi fost abandonat dar, recent, președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să organizeze rapid alegeri, pentru a-și demonstra legitimitatea. În mijlocul războiului. Zelenski s-a declarat de acord. Avea puține alternative. Între timp, Ucraina a prezentat SUA un plan propriu.

Următoarea întâlnire la Berlin cu Starmer și Macron

Ce vor aduce următoarele zile? Se vorbește despre o întâlnire, luni, în capitala germană, la care cancelarul îi va primi pe premierul britanic Keir Starmer și pe președintele francez Emmanuel Macron.

Vor fi prezenți și trimiși ai SUA? Merz spune că, în weekend, toate părțile se vor apleca din nou ”asupra planurilor” referitoare la teritoriile din estul Ucrainei care ar urma să fie cedate Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Dar și asemenea cedări teritoriale ar fi o povară grea pentru țara atacată. Par, însă, greu de evitat.

Rutte avertizează asupra altor atacuri ale Rusiei

La evenimentul Conferinței de la München, organizat la reprezentanța landului Bavaria din capitala germană, Rutte a avertizat insistent că președintele rus Vladimir Putin nu se va opri la atacurile împotriva Ucrainei: ”Suntem următoarea țintă a Rusiei. Și deja am suferit pagube”, spune secretarul Alianței despre partenerii europeni din NATO.

Rusia atacă aproape zilnic infrastructura din Vest, dezbină societățile prin dezinformare și răspândește teamă și teroare prin atacuri cu drone. ”Prea mulți dintre noi încă nu văd urgența. Prea mulți cred că timpul lucrează încă în favoarea noastră. Nu este așa.”

Mental, statele NATO ar fi trebuit demult să se plaseze într-o stare de cvasi-război, spune Rutte. Și să se asigure energic că se pot apăra singure, cât mai repede posibil. Pentru moment însă, există o singură persoană care îl poate opri pe Putin: președintele SUA, Donald Trump. Iar europenii vor trebui, încă o dată, să-l readucă de partea lor, așa cum au mai încercat, de multe ori. Dacă pot avea succes se va vedea în zilele următoare.

Jens Thurau - DW