Nou plan de pace al SUA pentru Ucraina: Cedări teritoriale către Rusia și reducerea armatei cu jumătate

Ucraina a primit, miercuri, 19 noiembrie, o nouă propunere de pace din partea SUA, care prevede, printre altele, să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.

Propunerea vine în contextul în care Ucraina a suferit unul dintre cele mai sângeroase atacuri ruseşti din acest an, scrie News.ro.

Bombardamentele din noaptea de marţi spre miercuri, care au vizat în special regiunile din vestul ţării, îndepărtate de front, au făcut cel puţin 26 de morţi, dintre care trei copii, şi 92 de răniţi în oraşul Ternopil, unde un jurnalist AFP a văzut două clădiri cu ultimele etaje distruse.

Un oficial ucrainean spune, sub anonimat, că noul plan american pentru încheierea războiului pare să repete cereri ale Rusiei, considerate de Kiev drept o capitulare: recunoașterea anexării Crimeei și a teritoriilor ocupate, reducerea armatei ucrainene la 400.000 de militari și renunțarea la armele cu rază lungă.

Nu este clar dacă planul vine direct de la Trump sau din anturajul său. În plus, nu se știe ce ar oferi Rusia în schimb. Axios a relatat că SUA și Rusia ar lucra în secret la un astfel de plan, dar Kremlinul nu comentează.

Acest lucru a alimentat vizita la Kiev a secretarului armatei americane, Daniel Driscoll, care s-a întâlnit cu comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandre Sirski.

„Am subliniat încă o dată că întărirea protecţiei spaţiului aerian ucrainean, extinderea capacităţilor noastre de lovire la distanţă mare împotriva ţintelor militare inamice, precum şi menţinerea şi stabilizarea liniei frontului vor slăbi potenţialul ofensiv al adversarului şi îl vor obliga în cele din urmă să accepte o pace justă”, a declarat Sirski pe Telegram, fără a menţiona noul plan american.

Rusia, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, cere ca aceasta să îi cedeze cinci regiuni şi să renunţe la aderarea la NATO. Kievul refuză şi cere desfăşurarea de trupe occidentale pe teritoriul care rămâne sub controlul său, ceea ce Rusia consideră inacceptabil.

De la revenirea sa la putere la începutul anului, Donald Trump s-a prezentat ca un mediator cu Moscova în acest conflict, în timp ce Washingtonul a fost un susţinător militar şi financiar important al Kievului în ultimii patru ani.

Eforturile sale nu au dus însă la încetarea ostilităţilor. Declarându-se frustrat pe rând de Volodimir Zelenski şi apoi de Vladimir Putin, el a adoptat în cele din urmă, în octombrie, sancţiuni împotriva sectorului petrolier rus.

Zelenski a mers în Turcia pentru a încerca relansarea negocierilor de pace, dar fără succes. După întâlnirea cu Erdogan, singura speranță concretă a rămas posibilitatea unui nou schimb de prizonieri cu Rusia până la finalul anului.

Vizita urmărea și „reangajarea” SUA în procesul de pace, însă emisarul american nu a participat, iar Rusia a continuat atacurile asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina.