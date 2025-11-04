Rusia își intensifică sprijinul militar pentru regimul lui Nicolás Maduro, pregătindu-se să livreze Venezuelei arme avansate, inclusiv noul complex „Oreșnik”. Deputați ruși confirmă că Moscova furnizează deja întregul spectru de armament, de la arme ușoare la avioane de luptă și sisteme antiaeriene moderne.

Rusia intenționează să-și consolideze cooperarea militară cu regimul lui Nicolás Maduro în contextul zvonurilor privind o posibilă operațiune a Statelor Unite în Venezuela. Potrivit prim-vicepreședintelui Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Juravliov, Moscova a livrat deja Caracasului un „spectru complet” de armament și este gata să transfere și noul complex „Oreșnik”.

„Nu există nicio restricție pentru astfel de livrări. Susținem o țară prietenă în fața presiunilor americane”, a declarat Juravliov potrivit Dialog.ua.

De la arme ușoare la avioane de luptă și sisteme S-300

Potrivit parlamentarului rus, Venezuela primește din Rusia „aproape tot tipul de armament”, de la arme de infanterie la avioane de luptă. Printre echipamentele deja livrate se numără avioanele Su-30MK2, care formează baza forțelor aeriene venezuelene, dar și sisteme antiaeriene S-300VM „Antey-2500”, „Pantsir-S1” și „Buk-M2E”.

Juravliov a precizat că toate aceste transferuri se desfășoară sub strict secret militar, ceea ce, în opinia sa, „ar putea fi o surpriză neplăcută pentru americani”.

„Oreșnik”, noul as din mâneca Kremlinului

Complexul „Oreșnik” este o nouă armă de nivel strategic, prezentată de Kremlin drept una dintre cele mai avansate dezvoltări rusești. Liderul de la Moscova, Vladimir Putin, și apropiații săi folosesc frecvent acest tip de armament ca instrument de intimidare în relațiile cu Occidentul.

Livrarea unui asemenea sistem Venezuelei ar putea reprezenta o nouă tactică de presiune a Rusiei asupra SUA și NATO, demonstrând că Moscova nu intenționează să reducă tensiunile.

Prin această mișcare, Kremlinul pare să reactiveze logica Războiului Rece, alimentând focare de instabilitate în apropierea granițelor americane prin sprijinul acordat regimurilor ostile Occidentului.