Miercuri, 17 Decembrie 2025
Criză totală la Oțelul Galați: Lameira, scos la vânzare pentru plata salariilor. Probleme mari și la Petrolul

Publicat:

Deși se află pe loc de play-off, Oțelul Galați traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar. Problemele din vestiar ies tot mai des la suprafață, iar clubul este împins spre soluții de avarie pentru a putea supraviețui.

Oțelul Galați se confruntă cu probleme serioase
Oțelul Galați - Rapid | FOTO Sport Pictures

Jucătorii pregătiți de Laszlo Balint au salarii restante pe două luni, situație confirmată inclusiv de conducerea clubului, potrivit surselor iAMsport. După victoria cu Rapid, scor 2-0, Paul Iacob a recunoscut la flash-interviu că fotbaliștii nu și-au primit banii, semnal clar al tensiunilor din interiorul lotului.

Oțelul, forțată să vândă: Lameira, principalul „export”

Pentru a face rost de lichidități, Oțelul Galați ar putea fi nevoită să se despartă de mai mulți jucători în perioada de mercato. Potrivit acelorași surse, vânzarea a cel puțin doi fotbaliști este, în acest moment, singura soluție pentru rezolvarea crizei.

Cel mai bine cotat jucător al gălățenilor este mijlocașul portughez Joao Lameira, care are șanse mari să plece în această iarnă. Lusitanul a fost pe radarul celor de la Widzew Lodz, dar și al FCSB, însă Gigi Becali a declarat că Lameira nu se potrivește profilului dorit de el.

Pe lista posibililor jucători care ar putea fi cedați se mai află Joao Paulo, dar și fundașul stânga Conrado, fotbaliști care ar putea aduce sume importante în conturile clubului.

”Trebuie să ne asigurăm echilibrul financiar din vânzarea jucătorilor”

Cristian Munteanu, președintele Oțelului Galați, a admis recent că situația financiară este delicată și nu a exclus varianta vânzării unor jucători pentru a menține echilibrul bugetar.

"În momentul acesta, echipa nu mai este sponsorizată de combinat. Probabil că nu au mai avut bani să își respecte contractul, era vorba de 1.000.000 de euro. De aici ne-am dezechilibrat. 25% din buget îl avem asigurat de la Primărie și Consiliu Județean.

Restul de 75% provine de la sponsori și drepturile TV. Avem un buget puțin peste 5 milioane de euro. Trebuie să ne asigurăm echilibrul financiar din vânzarea jucătorilor. Sper să vindem maxim unul și să rămânem cu ce avem", a spus Cristian Munteanu, potrivit Digi Sport.

Criză la Petrolul Ploiești: jucătorii nu și-au primit salariile de trei luni

Și Petrolul Ploiești se confruntă cu dificultăți financiare serioase. Formația prahoveană are în prezent trei salarii restante către fotbaliști, situație care pune presiune suplimentară pe echipa antrenată de Eugen Neagoe, potrivit surselor citate anterior.

Clubul se află de la începutul acestui an în concordat preventiv, ultima etapă legală înainte de intrarea în insolvență, și nu beneficiază de sprijin financiar din partea autorităților locale, în ciuda apelurilor repetate ale conducerii pentru acordarea acestuia.

