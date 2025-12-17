search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Zece copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin au ajuns la spital cu dureri de stomac și vărsături. Ce le-a provocat starea de rău

Publicat:

Mai multe anchete au fost demarate miercuri, 17 decembrie, la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin, după ce zece copii au ajuns marți la spital cu stări de rău. Principalele suspiciuni sunt legate de mâncarea pe care au primit-o, însă sunt luate în calcul și alte variante.

Copiii au ajuns la spital. FOTO Shutterstock
Copiii au ajuns la spital. FOTO Shutterstock

Doctorii spun că ar putea fi vorba și de o consecință a valului de viroze din această perioadă, mai ales că unul dintre copiii care au manifestat simptome a lipsit de la grădiniță, potrivit știrilor ProTV.

Preșcolarii au început să se simtă rău imediat după masa de prânz, asigurată de o firmă de catering, pe care au luat-o la grădiniță. Câteva ore mai târziu au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe.

Pentru unii dintre ei, părinții au chemat ambulanța acasă.

„La ora 6 copilul a început să spună că îl doare burta, în jur de 10 a vomitat prima dată și de atunci se liniștea zece minute, un sfert de oră, iar începea să plângă că îl doare burta”, a explicat, pentru sursa citată, un părinte.

„Vomită de la ora 7 și am crezut că-i trece, iar a vomitat, i-am dat tratament și a trebuit să venim la urgență”, a relatat un bunic:

Potrivit medicilor, copiii au beneficiat și de consult de boli infecțioase și sunt acum echilibrați hemodinamic.

În cursul zilei de miercuri au fost deschise mai multe anchete, pentru identificarea cauzei problemelor medicale.

Echipe din cadrul DSPP Mehedinți și DSVSA au efectuat controale atât la unitatea de învățământ, cât și la prestatorul serviciilor de catering, de unde au fost recoltate probe alimentare și probe de sanitație.

Ce au mâncat copiii

Micuții au mâncat ciorbă și cartofi cu carne de pui, însă la spital a ajuns și o fetiță care lipsise în acea zi și nu a gustat din preparate.

Urmează ca analizele de laborator să lămurească, în zilele care urmează, motivul îmbolnăvirii copiilor.

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, 19 copii cu vârste între 10 şi 14 ani, din mai multe clase de la Şcoala Generală nr. 3 din comuna Pechea - Galați, au acuzat o stare de rău, fiind transportați la Spitalul de Copii din Galaţi. De vină a fost laptele stricat distribuit la şcoală.

În vara anului trecut, 15 persoane - adulţi şi copii - au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară, după ce au mâncat în localul unui hotel din Mamaia.

Turnu-Severin

