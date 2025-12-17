Coaliția de guvernare a convenit reducerea cheltuielilor administrative și majorarea salariului minim începând cu 2026

Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a ajuns la un acord asupra mai multor măsuri economice și administrative, care vizează reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei.

Potrivit deciziilor adoptate, Guvernul va închide Pachetul de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază. În ceea ce privește administrația locală, a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ, care va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.

Totodată, coaliția a decis reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, precum și diminuarea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.

Pe zona fiscală, liderii coaliției au stabilit reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026, urmând ca acesta să fie eliminat complet din 2027.

De asemenea, salariul minim brut pe economie va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor, au mai precizat reprezentanții coaliției de guvernare.