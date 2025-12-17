search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

0
0
Publicat:

 Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an.

ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare și pentru refacerea infrastructurii și industriei Ucrainei, afectate de război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Fabrica reprezintă prima unitate de producție a Metinvest în România. Negocierile pentru achiziția acesteia au durat câteva luni. Grupul a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru achiziționarea activului în conformitate cu Regulamentul de Fuziune al UE, pe 24 noiembrie 2025. În ziua următoare, a primit aprobarea și din partea autorității naționale din România - Consiliul Concurenței, în urma unei proceduri de examinare a investițiilor străine.

Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piața internă, cât și pentru export. Locația unității din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, Director Operațional al Metinvest.

Fabrica este planificat să fie integrată în lanțurile de producție și organizatorice ale Metinvest în cursul anului 2026. Fabrica despune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire. Grupul va respecta toți termenii contractelor de muncă existente cu angajații fabricii din Iași.

Pe lângă Ucraina și România, Metinvest mai deține active în Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite. Beneficiarul final al Grupului este Rinat Akhmetov.

Cine este Rinat Ahmetov

Născut pe 21 septembrie 1966, Rinat Ahmetov este un om de afaceri, fost politician, și cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov este fondatorul și președintele companiei System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Este, de asemenea, președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Potrivit Forbes, Ahmetov se afla pe locul 457 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, cu un capital de 7,9 miliarde de dolari. Forțele ruse au distrus fabricile deținute de compania sa de minerit și oțel, Metinvest, și au devastat stațiile firmei sale de producere a energiei DTEK, provocând moartea a peste 500 de angajați.

Akhmetov spune că firmele sale, care încă funcționează, au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au produs aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Fiul unui miner, Akhmetov și-a început cariera cumpărând active miniere în perioada privatizării din anii ’90.

Se pare că așteaptă livrarea unui iaht de 145 de metri, numit Project Luminance, care a costat 500 de milioane de dolari. Deține, de asemenea, o vilă în Franța și un apartament în Londra.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?