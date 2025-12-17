Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare și pentru refacerea infrastructurii și industriei Ucrainei, afectate de război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Fabrica reprezintă prima unitate de producție a Metinvest în România. Negocierile pentru achiziția acesteia au durat câteva luni. Grupul a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru achiziționarea activului în conformitate cu Regulamentul de Fuziune al UE, pe 24 noiembrie 2025. În ziua următoare, a primit aprobarea și din partea autorității naționale din România - Consiliul Concurenței, în urma unei proceduri de examinare a investițiilor străine.

„Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piața internă, cât și pentru export. Locația unității din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, Director Operațional al Metinvest.

Fabrica este planificat să fie integrată în lanțurile de producție și organizatorice ale Metinvest în cursul anului 2026. Fabrica despune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire. Grupul va respecta toți termenii contractelor de muncă existente cu angajații fabricii din Iași.

Pe lângă Ucraina și România, Metinvest mai deține active în Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite. Beneficiarul final al Grupului este Rinat Akhmetov.

Cine este Rinat Ahmetov

Născut pe 21 septembrie 1966, Rinat Ahmetov este un om de afaceri, fost politician, și cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov este fondatorul și președintele companiei System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Este, de asemenea, președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Potrivit Forbes, Ahmetov se afla pe locul 457 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, cu un capital de 7,9 miliarde de dolari. Forțele ruse au distrus fabricile deținute de compania sa de minerit și oțel, Metinvest, și au devastat stațiile firmei sale de producere a energiei DTEK, provocând moartea a peste 500 de angajați.

Akhmetov spune că firmele sale, care încă funcționează, au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au produs aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Fiul unui miner, Akhmetov și-a început cariera cumpărând active miniere în perioada privatizării din anii ’90.

Se pare că așteaptă livrarea unui iaht de 145 de metri, numit Project Luminance, care a costat 500 de milioane de dolari. Deține, de asemenea, o vilă în Franța și un apartament în Londra.