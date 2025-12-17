Cum se apără fostul partener al Rodicăi Stănoiu de învinuirile care i s-au adus în spațiul public. Dezvăluie că nu a fost căsătorit cu fostul ministru

Fostul partener Rodica Stănoiu a respins toate informațiile apărute în spațiul public despre circumstanțele decesului fostului ministru și a menționat că nu a existat o căsătorie încheiată între cei doi.

Marius Calotă, partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu, a reacționat miercuri față de afirmațiile făcute în spațiul public legate de circumstanțele decesului fostului ministru al Justiției.

Bărbatul a ținut să infirme declarațiile unei prietene avocate a Rodicăi Stănoiu, care a povestit în cadrul unei emisiuni televizate că ar fi fost căsătorit cu fostul ministru.

”S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, spune Marius Calotă.

După cum se știe, fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, iar presa a relatat pe larg că ceremonia religioasă de înmormântare a avut loc fără o slujbă religioasă, fiind menționat doar faptul că s-au interpretat colinde. Și față de această situație, Marius Calotă a ținut să vină cu precizări noi, el negând că a fost o slujbă pe “repede înainte”.

”Doamna Rodica Stănoiu a decedat pe data de 03.12.2025 și a fost înmormântată la data de 05.12.2025 (a 3-a zi, conform practicilor uzual acceptate). Slujba de pomenire a fost desfășurată conform dorințelor doamnei Rodica Stănoiu și în conformitate cu religia și tradițiile creștine. Orice informație scandaloasă asociată procesiunii de înmormântare este falsă”, susține acesta.

Însă, cele mai multe semne de întrebare s-au pus atunci când procurorii au decis deshumarea Rodicăi Stănoiu, după ce au existat sesizări că în ultimele zile de viață fostul ministru ar fi ajuns la spital cu elemente de subnutriție, dar și cu multiple vânătăi. În legătură acest aspect, Marius Calotă a oferit o explicație pe larg despre starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu din ultimele trei luni. Partenerul Rodicăi Stănoiu susține că aceasta a ajuns la spital pe 30 septembrie, ca urmare a unei căzături involuntare, fiind internată la Spitalul Clinic de Urgență București. Ulterior, pe 3 octombrie, fostul ministru a fost transferat pe secția de neuropsihiatrie de la Obregia, la solicitarea nepoatei sale, împotriva voinței Rodicăi Stănoiu.

”Internarea doamnei Rodica Stănoiu s-a produs la data de 30.09.2025, deci nu cu “câteva zile înainte de deces”. Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de sănătate psihiatrice). În atare condiții, apare ca evident că internarea din data de 03.09.2025, pe secția de psihiatrie a Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia nu a fost ca urmare a unor presupuse violențe și nici nu a avut ca scop protejarea stării de sănătate a doamnei Rodica Stănoiu, ci s-a realizat în condiții de nelegalitate de către nepoata doamnei Rodica Stănoiu, și împotriva dorinței domniei sale. Doar în acest context, subsemnatul, alături de mai mulți martori, și la solicitarea expresă a doamnei Rodica Stănoiu, am sprijinit-o în externarea acesteia de pe secția de psihiatrie, unde se afla internată nevoluntar”, precizat acesta.

Calotă a negat și informațiile conform cărora Rodica Stănoiu ar fi suferit de boli psihiatrice, precum Alzheimer si demență, insistând că nu există niciun disgnostic al unor astfel de afecțiuni.

În aceeași notă a negării a fost și informația vehiculată că în trecut ar fi mai avut o relație cu o femeie în vârstă de 60 de ani, medic, care i-ar fi cumpărat un imobil și un autoturism. El i-a învinuit pe cei care aduc în spațiul public astfel de știri că urmăresc senzaționalul.

”Subsemnatul nu sunt persoană publică și nici nu doresc să fac parte din viața publică. Aspectele ce privesc viața personală a subsemnatului (precum supravegherea deplasărilor de pe parcursul unei zile, dublate de aprecieri eronate ale jurnaliștilor) nu sunt destinate dezbaterii publice”, a mai precizat fostul partener al Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Totodată, au început și audieri în dosarul privind moartea sa.

Cadavrul fostului ministru al Justiției a fost deshumat luni, după ce procurorii au deschis un dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Medicii legiști nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost una violentă.