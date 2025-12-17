search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se apără fostul partener al Rodicăi Stănoiu de învinuirile care i s-au adus în spațiul public. Dezvăluie că nu a fost căsătorit cu fostul ministru

0
0
Publicat:

Fostul partener Rodica Stănoiu a respins toate informațiile apărute în spațiul  public despre circumstanțele decesului fostului ministru și a menționat că nu a existat o căsătorie încheiată între cei doi.

Rodica Stănoiu și partenerul ei nu au fost căsătoriți. FOTO: Cancan
Rodica Stănoiu și partenerul ei nu au fost căsătoriți. FOTO: Cancan

Marius Calotă, partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu,  a reacționat miercuri față de afirmațiile făcute în spațiul public legate de circumstanțele decesului fostului ministru al Justiției. 

Bărbatul a ținut să infirme declarațiile unei prietene avocate a Rodicăi Stănoiu, care a povestit în cadrul unei emisiuni televizate că ar fi fost căsătorit cu fostul ministru.

”S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, spune Marius Calotă. 

După cum se știe, fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, iar presa a relatat pe larg că ceremonia religioasă de înmormântare a avut loc fără o slujbă religioasă, fiind menționat doar faptul că s-au interpretat colinde. Și față de această situație, Marius Calotă a ținut să vină cu precizări noi, el negând că a fost o slujbă  pe “repede înainte”.  

”Doamna Rodica Stănoiu a decedat pe data de 03.12.2025 și a fost înmormântată la data de 05.12.2025 (a 3-a zi, conform practicilor uzual acceptate). Slujba de pomenire a fost desfășurată conform dorințelor doamnei Rodica Stănoiu și în conformitate cu religia și tradițiile creștine. Orice informație scandaloasă asociată procesiunii de înmormântare este falsă”, susține acesta. 

Însă, cele mai multe semne de întrebare s-au pus atunci când procurorii au decis deshumarea Rodicăi Stănoiu, după ce au existat sesizări că în ultimele zile de viață fostul ministru ar fi ajuns la spital cu elemente de subnutriție, dar și cu multiple vânătăi.  În legătură acest aspect, Marius Calotă a oferit o explicație pe larg despre starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu din ultimele trei luni. Partenerul Rodicăi Stănoiu susține că aceasta a ajuns la spital pe 30 septembrie, ca urmare a unei căzături involuntare, fiind internată la Spitalul Clinic de Urgență București. Ulterior, pe 3 octombrie, fostul ministru a fost transferat pe secția de neuropsihiatrie de la Obregia, la solicitarea nepoatei sale, împotriva voinței Rodicăi Stănoiu.

 ”Internarea doamnei Rodica Stănoiu s-a produs la data de 30.09.2025, deci nu cu “câteva zile înainte de deces”.  Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de  sănătate psihiatrice).    În atare condiții, apare ca evident că internarea din data de 03.09.2025, pe secția de psihiatrie a  Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia nu a fost ca urmare a unor presupuse violențe și nici nu a avut ca scop protejarea stării de sănătate a doamnei Rodica Stănoiu, ci s-a realizat în condiții de nelegalitate de către nepoata doamnei Rodica Stănoiu, și împotriva dorinței domniei sale. Doar în acest context, subsemnatul, alături de mai mulți martori, și la solicitarea expresă a doamnei Rodica Stănoiu, am sprijinit-o în externarea acesteia de pe secția de psihiatrie, unde se afla internată nevoluntar”,   precizat acesta.  

Calotă a negat și informațiile conform cărora  Rodica Stănoiu ar fi suferit de boli psihiatrice, precum Alzheimer si demență, insistând că nu există niciun disgnostic al unor astfel de afecțiuni.

În aceeași notă a negării a fost și informația vehiculată că în trecut ar fi mai avut o relație cu o femeie în vârstă de 60 de ani, medic, care i-ar fi cumpărat un imobil și un autoturism. El i-a învinuit pe cei care aduc în spațiul public astfel de știri că urmăresc senzaționalul.  

 ”Subsemnatul nu sunt persoană publică și nici nu doresc să fac parte din viața publică. Aspectele ce privesc viața personală a subsemnatului (precum supravegherea deplasărilor de pe parcursul unei zile, dublate de aprecieri eronate ale jurnaliștilor) nu sunt destinate dezbaterii publice”, a mai precizat fostul partener al Rodicăi Stănoiu.  

Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Totodată, au început și audieri în dosarul privind moartea sa.

Cadavrul fostului ministru al Justiției a fost deshumat luni, după ce procurorii au deschis un  dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Medicii legiști nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost una violentă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
gandul.ro
image
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
mediafax.ro
image
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Rodica Stănoiu a mers la Poliție cu câteva zile înainte de moarte! Detalii şocante despre banii dispăruţi din casă. Şi actele i-au fost...
playtech.ro
image
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Un oraș de 74.000 de locuri va avea o ”bijuterie” de 11.000.000 € în centru!
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Bolojan taie tot. Urmează ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?