Rusia a anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, reluarea completă a traficului feroviar pe Podul Crimeei, lovit de Ucraina de cel puțin trei ori în ultimele zile. Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că podul nu va rămâne în picioare.

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„Traficul feroviar pe secţiunea de cale ferată a Podului Crimeea a fost reluat complet”, a declarat viceprim-ministrul Andrei Nikitin pentru agenţia rusă de ştiri TASS, potrivit Agerpres.

Oficialul rus a menţionat că primeşte informări constante de la ministrul transporturilor, Dmitri Iadrov, cu privire la situaţia transportului de mărfuri şi pasageri către Crimeea anexată.

„Trenurile circulă normal pe această rută”, a adăugat el.

În ultimele zile armata ucraineană a lovit Podul Kerci de cel puţin trei ori. Zelenski a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să înţeleagă că podul „oricum nu va rămâne în picioare”.

El a subliniat că armata rusă a atacat în mod repetat infrastructura ţării sale - precum căile ferate şi podurile ucrainene -, în special în acest an.

„Şi, bineînţeles, a trebuit să răspundem la acest lucru”, a continuat liderul ucrainean.

Atacul din noaptea de 17 noiembrie asupra Podului Crimeei ar fi fost precedat de o campanie de câteva săptămâni, în care ar fi fost vizate sistemele de apărare antiaeriană, radarele și echipamentele de război electronic din apropierea podului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în colaborare cu Statul Major al armatei.

Potrivit acestuia, au fost utilizate mai multe tipuri de drone și rachete, printre care „Palianîția”, „Neptun”, „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, precum și alte sisteme de armament ucrainene.

Zelenski a afirmat că dronele „Palianîția” și rachetele „Neptun”, alături de dronele „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, au avut un rol important în etapa decisivă a atacului.