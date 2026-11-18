Ucraina nu s-a bazat pe rețelele Starlink și Starshield ale companiei SpaceX în atacul asupra Podului Crimeei din 17 noiembrie, ci pe un sistem propriu de comunicații, scrie publicația britanică The Times, citând un ofițer ucrainean implicat în planificarea operațiunii.

Podul Crimeea, avariat de ucraineni Foto: X@intel_nova

Potrivit ofițerului, al cărui nume nu a fost făcut public, lovitura demonstrează că Ucraina nu mai are nevoie de Starlink și Starshield pentru misiuni de atac.

„Pentru prima dată în istorie, am folosit toate aceste drone pentru a transmite semnal video rachetelor, astfel încât să poată lovi puncte precise ale podului. Am arătat că putem desfășura astfel de operațiuni fără Starlink”, a declarat sursa citată de The Times.

Oficialul a mai spus că americanii au încercat să paralizeze comunicațiile necesare unor asemenea operațiuni, dar că misiunea a arătat că Ucraina își poate dezvolta propriile sisteme de transmitere a semnalului. The Times notează că atacul a venit și ca răspuns la restricțiile impuse recent de SUA privind folosirea Starlink și Starshield în misiunile ucrainene de atac. Militarii nu au dezvăluit detalii despre noul sistem de comunicații.

„Un gest simbolic”

Ofițerul a spus că lovitura a avut și un scop politic. Operațiunea a fost programată înaintea întâlnirii de joi dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

„Am plănuit-o ca pe un gest simbolic înaintea întâlnirii dintre Trump, Putin și Xi, ca să arătăm că Putin este slab”, a afirmat el.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Potrivit surselor citate de The Times, atacul a fost rezultatul unei operațiuni complexe, la care au participat mai multe structuri ale armatei și serviciilor de securitate ucrainene.

Printre acestea s-au numărat unități de rachete, operatori de elită ai dronelor din cadrul Centrului 7 pentru lovituri în adâncime, cunoscut sub numele de „Păsările lui Madiar”, Brigada 1 de sisteme fără pilot cu destinație specială, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Forțele Navale și Forțele pentru Operații Speciale.

Operațiunea s-a desfășurat în mai multe faze, pe parcursul mai multor săptămâni. Inițial, sute de drone ucrainene au atacat sistemele rusești de apărare antiaeriană și alte obiective militare, forțând Rusia să consume o parte din stocurile de rachete și deschizând astfel culoare pentru atacurile ulterioare.

Ulterior, asupra podului au fost lansate rachete de croazieră ucrainene Neptune și Flamingo, drone-rachetă Palianiția, precum și rachete de croazieră Ruta, produse de compania olandeză Destinus.

Atacul a provocat prăbușirea unei porțiuni importante a podului rutier, inclusiv a unei structuri metalice de susținere. Podul feroviar a rămas însă în picioare, iar una dintre liniile de cale ferată continuă să fie operațională, potrivit The Times. Resturile podului ar fi blocat canalul navigabil dintre Marea Azov și Marea Neagră. The Times apreciază că blocajul poate îngreuna considerabil transporturile navale rusești către porturile ocupate Mariupol și Berdiansk.

Proiectul ucrainean de monitorizare din surse deschise Exilenova+ a publicat un videoclip cu momentul loviturii și cu căderea unuia dintre arcele podului.

Ofițerul citat se îndoiește că rușii vor reuși să repare rapid podul, din cauza condițiilor meteo de iarnă și a posibilității unor noi atacuri ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a descris atacurile finale asupra podului drept cea de-a șaptea etapă a unei operațiuni desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni. Potrivit acestuia, radarele, echipamentele de bruiaj și sistemele de apărare antiaeriană rusești au fost neutralizate treptat, pentru a permite desfășurarea atacurilor.