Podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea de teritoriul Rusiei, s-a prăbușit parțial în urma unui atac atribuit forțelor ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept una fără precedent, desfășurată în mai multe etape, pe parcursul câtorva săptămâni.

O structură arcuită de pe partea rutieră a podului s-a prăbușit Foto: X@freedom4UU

Lovitura ar putea avea consecințe importante asupra legăturilor de transport și aprovizionare dintre Rusia și peninsula ocupată.

O operațiune pregătită în mai multe etape

Atacul din noaptea de 17 noiembrie a urmat unei campanii care ar fi durat câteva săptămâni și ar fi vizat sistemele de apărare antiaeriană, radarele și echipamentele de război electronic din zona podului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în colaborare cu Statul Major al armatei.

Potrivit acestuia, au fost utilizate mai multe tipuri de drone și rachete, printre care „Palianîția”, „Neptun”, „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, precum și alte sisteme de armament ucrainene.

Zelenski a afirmat că dronele „Palianîția” și rachetele „Neptun”, alături de dronele „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, au avut un rol important în etapa decisivă a atacului.

El a prezentat operațiunea drept un răspuns la loviturile rusești repetate asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv asupra podurilor din Zaporojie, Dnipro, Kiev și regiunea Odesa.

„Rusia lovește zilnic infrastructura noastră. Noi o reconstruim, dar îi reamintim Moscovei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, a transmis liderul ucrainean.

Ce pagube a suferit podul

Potrivit imaginilor publicate de canale de monitorizare, o structură arcuită de pe partea rutieră a podului s-a prăbușit, iar o porțiune a carosabilului a ajuns în strâmtoarea Kerci.

Podul are o lungime de aproximativ 19 kilometri. Arcul rutier afectat avea o lungime de circa 227 de metri și cântărea aproximativ 5.000 de tone.

Imaginile apărute după atac indică prăbușirea structurii și avarierea unei porțiuni a căii de rulare. Arcul feroviar din apropiere ar fi rămas în picioare, însă nu este clar dacă a suferit, la rândul său, avarii.

Autoritățile ruse au suspendat circulația pe pod, inclusiv pe calea ferată.

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că, în urma atacurilor din 16 și 17 noiembrie, au fost identificate avarii la structura podului. Instituția nu a precizat însă amploarea exactă a pagubelor și a deschis un dosar penal pentru „act terorist”.

Un punct vulnerabil pentru apărarea rusă

Un aspect remarcat de analiști este eficiența aparent redusă a apărării antiaeriene rusești în timpul atacului, deși podul era considerat un obiectiv bine protejat.

Nu este clar dacă unele sisteme antiaeriene au fost redislocate în alte zone sau dacă au fost neutralizate în cadrul campaniei ucrainene.

Canale rusești de monitorizare militară au susținut că loviturile ar fi fost lansate la intervale de numai câteva minute și au speculat că operațiunea ar fi putut beneficia de coordonare din partea NATO. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent.

În apropierea primului atac, deasupra Mării Negre s-ar fi aflat un avion american de recunoaștere RC-135U, potrivit unor surse rusești. Prezența aeronavei nu demonstrează însă implicarea NATO în operațiune.

Consecințe pentru transportul și aprovizionarea Crimeei

Avarierea podului afectează una dintre principalele legături terestre dintre Rusia și Crimeea.

Potrivit analistului militar al BBC, Ilia Abişev, prăbușirea structurii arcuite reprezintă o avarie majoră. Arcul nu are doar un rol decorativ, ci contribuie la distribuirea sarcinilor și la stabilitatea ansamblului.

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În lipsa podului, Rusia dispune de un număr limitat de rute alternative pentru transportul către peninsulă.

Una dintre acestea este coridorul terestru care traversează teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson. Ruta este însă expusă atacurilor cu drone. Alte variante sunt transportul maritim și traversarea cu feribotul, ambele având capacități limitate și fiind, la rândul lor, vulnerabile.

Abişev avertizează că situația ar putea genera dificultăți importante pentru transport și logistică.

Un canal militar rus, „Rybar”, consideră că pagubele sunt cele mai grave suferite de pod de la începutul invaziei ruse la scară largă. Potrivit acestuia, asupra obiectivului ar fi fost lansate peste zece rachete de croazieră „Flamingo”, pe lângă un număr de drone.

Posibilitatea reparării podului rămâne incertă. Analiștii atrag atenția că, spre deosebire de anii 2022 și 2023, Ucraina ar putea avea acum capacitatea de a lovi macaralele plutitoare și echipele de reparații, ceea ce ar complica lucrările.

Ar putea racheta „Flamingo” să fi fost îmbunătățită?

Imaginile atacului au alimentat speculațiile privind o posibilă creștere a preciziei rachetei ucrainene FP-5 „Flamingo”.

Analistul OSINT Kirill Mihailov a declarat pentru publicația „Agentstvo” că racheta ar fi avut anterior o abatere semnificativă de la țintă și era folosită mai ales împotriva unor obiective de mari dimensiuni, precum hale industriale.

O posibilă explicație pentru precizia observată în atacul asupra podului ar putea fi utilizarea internetului prin satelit Starlink sau a altor sisteme de comunicații satelitare de mare viteză, a apreciat expertul. Ipoteza nu a fost confirmată oficial.

Reacția Moscovei: podul va fi reconstruit

Kremlinul a transmis că podul va fi reparat.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că vicepremierul Marat Husnullin l-a informat pe Vladimir Putin cu privire la situație.

„Nu există nicio îndoială că podul va fi reconstruit și va fi chiar mai bun decât înainte”, a afirmat Peskov, citat de presa rusă. El a adăugat că autoritățile vor pregăti un plan de lucrări și vor stabili calendarul reparațiilor.

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La rândul său, guvernatorul Sevastopolului numit de Rusia, Mihail Razvojaev, a susținut că avarierea podului nu va afecta aprovizionarea orașului. Potrivit acestuia, podul nu era folosit în mod semnificativ pentru transportul mărfurilor, iar livrările de alimente, combustibil și alte produse continuă.

Oficialul le-a cerut însă cetățenilor să evite deplasările în direcția podului până la clarificarea situației.

Mesajul armatei ucrainene

Robert „Madiar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene, a descris atacul drept o lovitură simbolică la adresa Kremlinului, lansată înaintea unor manevre geopolitice importante.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a spus că podul „s-a săturat” și a făcut o referire ironică la folosirea bărcilor gonflabile pentru traversarea strâmtorii.

Brovdi a precizat că operațiunea a fost realizată în comun de mai multe structuri militare ucrainene, inclusiv unități ale Forțelor Navale, ale trupelor de rachete și artilerie, precum și ale Forțelor de Sisteme Fără Pilot și SBU.

El a încheiat mesajul afirmând că Ucraina va rezista și că peninsula Crimeea va fi reconstruită.

Atacul asupra podului Kerci reprezintă o nouă lovitură asupra infrastructurii folosite de Rusia pentru a menține legătura cu peninsula anexată în 2014. Amploarea pagubelor, durata reparațiilor și capacitatea Moscovei de a asigura rute alternative de aprovizionare rămân însă de clarificat.